Vertreterversammlung VR-Bank : „Eine Fusion in Rekordzeit“

Volksbank Raiffeisenbank zieht nach Zusammenschluss positive Bilanz. Vorstand Manfred Kowalewski scheidet aus.

von Delf Gravert

13. Juni 2019, 15:25 Uhr

Norderstedt/Itzehoe | Vieles war neu bei der diesjährigen Vertreterversammlung der Volksbank Raiffeisenbank eG. Nach der Fusion der VR-Bank Itzehoe mit der Norderstedter Bank fand die erste gemeinsame Veranstaltung in Norderstedt statt. Daher wurden die Itzehoer Vertreter per Busshuttle an den Nordrand Hamburgs gebracht. Und zum ersten Mal präsentierte der Vorstand einen gemeinsamen Geschäftsbericht.

Der Vielzahl von Premieren standen indes auch Abschiede gegenüber. Der langjährige Vorstand Manfred Kowalewski wird die VR-Bank am Jahresende verlassen und in den Ruhestand gehen. „Es war mir eine Ehre“, sagte er. Im Zuge der Fusion hatten die Verantwortlichen vereinbart, mittelfristig aus dem vierköpfigen Vorstand ein Führungsduo machen zu wollen. „Wir verlangen, dass unsere Mitarbeiter liefern. Mit diesem Schritt liefert der Vorstand und hält seine Ankündigungen ein“, so Kowalewski. Als Grund führte der 64-Jährige die überraschend zügige Integration der Mitarbeiter und Unternehmensteile an: „Das war eine Fusion in Rekordzeit.“ Die Mitarbeiter hätten einen herausragenden Job gemacht. Darauf sei man sehr stolz. Das vergangene Jahr war für die Bank ein turbulentes. Neben der Fusion feierte die VR Bank Itzehoe ihr 150-jähriges Bestehen. „Und gebaut haben wir ja auch noch, beziehungsweise sind immer noch dabei“, so Kowalewski. Sowohl in Itzehoe am Berliner Platz als auch in Norderstedt erweitert die Bank ihre Geschäftsräume.

Die Vorstellung seines letzten Geschäftsberichts ließ Kowalewski positiv zurück- und vorausblicken. „Wir sind mit dem Ergebnis mehr als zufrieden“, sagte er. Die Bilanzsumme erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 Prozent auf etwas mehr als 1,3 Milliarden Euro. Der Überschuss von gut 2,6 Millionen Euro erlaubt erneut eine Dividende in Höhe von 7 Prozent, die auf die Geschäftsanteile ausgeschüttet wird.

Neben Kowalewski gibt auch der Vorsitzende des Aufsichtsrates sein Amt ab. Jochen Kitzmann scheidet altersbedingt aus. Gleiches gilt für Jürgen Pauschert. Für sie wird es keine Nachrücker geben. Das Gremium wird zukünftig von Kitzmanns bisherigem Stellvertreter Dirk Haupthoff geleitet.