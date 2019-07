Itzehoe : Einbrüche in Gartenlauben

Benzin und Werkzeuge wurden „Am Twietberg“ entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

von Delf Gravert

16. Juli 2019, 13:20 Uhr

Itzehoe | In zwei Gartenlauben in der Kleingartenanlage „Am Twietberg“ sind bisher unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, gelangten die Einbrecher im Zeitraum zwischen Sonntag, 14.30 Uhr, und Montag, 12 Uhr, zunächst über ein gekipptes Fenster in eine Gartenlaube. Dort entwendeten sie einen gefüllten Benzinkanister. Im anderen Fall entfernten die Täter mit Gewalt die Holzleiste von der Laubentür, an der die Schließvorrichtung angebracht war und betraten danach das Gartenlaubeninnere. Sie entwendeten einen Werkzeugkoffer mit Inhalt, Luftpumpen und einen Solarakku aus der Laube und Silikontuben aus einem daneben befindlichen, aufgebrochenen Schuppen. Der Wert des Diebesgut beläuft sich auf 150 Euro.



>Hinweise: 04821/6020.

