Kellinghusen : Einbruch in Supermarkt – Täter gefilmt

Die Polizei fahndet nach einem schlanken, dunkel gekleideten Mann.

22. Mai 2020, 14:21 Uhr

Kellinghusen | In der Nacht zu Himmelfahrt ist ein Unbekannter in einen Supermarkt in Kellinghusen eingestiegen. Gegen 1.40 Uhr war der Täter übers Dach in das Gebäude in der Straße An der Stör eingedrungen.

Dabei löste er eine Alarmanlage aus, was ihn vermutlich ohne Beute zur Flucht veranlasste. Der Sachschaden liegt bei rund 350 Euro.

Die Auswertung einer Videokamera zeigte einen männlichen Täter, der schlank und dunkel gekleidet war und einen Rucksack bei sich trug.



Hinweise: 04821/6020.

