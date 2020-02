Polizei sucht Zeugen : Einbruch in Kremperheide

In Kremperheide sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Westpreußenweg eingebrochen.

Kremperheide | Durch ein Küchenfenster sind Unbekannte am Freitag zwischen 18.30 und 21.05 Uhr in ein Einfamilienhaus am Westpreußenweg eingebrochen. Laut Polizei hatten sie vorher die Bewegungsmelder für das Außenlicht demontiert. Was gestohlen wurde, steht noch nicht fest.



>Hinweise: 04821/6020.