Polizei sucht Zeugen : Einbruch in Einfamilienhaus in Rosdorf

Welchen Wert die Beute hat, die der Täter bei der Durchsuchung von zahlreichen Zimmern machte, ist bislang nicht bekannt.

10. November 2020, 14:58 Uhr

Rosdorf | Am Montag ist es tagsüber zu einem Einbruch in ein Haus in Rosdorf gekommen. Der Täter erbeutete dabei unter anderem Schmuck von noch unbekanntem Wert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gewaltsam Zutritt verschafft

Im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 20.20 Uhr verschaffte sich ein Einbrecher gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Objekt in der Kastanienallee.

Polizeisprecherin Merle Neufeld sagte zum weiteren Tathergang:

Er durchsuchte zahlreiche Räume und entwendete nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck, Münzen und Accessoires. Die genaue Schadenshöhe bleibt noch zu klären. Merle Neufeld, Polizeisprecherin

Hinweise auf den Täter gibt es bisher nicht.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821/6020 in Verbindung setzen.