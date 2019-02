St. Margarethen : Einbruch in Dolling Huus – Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter stahl Bargeld und richtete Sachschaden an.

07. Februar 2019, 17:14 Uhr

St. Margarethen | Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise jemanden dabei beobachtet haben, wie er einen Einbruch ins Dolling Huus vorbereitete. Der Täter habe vor dem 1. Februar offenbar die inneren Flügel eines Doppelfensters des zurzeit in dem Gebäude in der Poststraße befindlichen Kirchenbüros entriegelt. Später habe er die äußeren Flügel aufgebrochen und sich so Zutritt zu den Räumen verschafft. „Der Einbrecher entwendete einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag und entkam mitsamt seiner Beute unerkannt“, berichtet Polizeisprecherin Merle Neufeld. Der angerichtete Sachschaden belaufe sich auf etwa 500 Euro.

Hinweise an die Polizei in Wilster: 04823/92270.

