Itzehoe : Einbruch beim Discounter

Die Polizei sucht Zeugen eines nächtlichen Einbruchs am Lübscher Kamp.

von Andreas Olbertz

29. Mai 2019, 11:59 Uhr

Itzehoe | In der Nacht zu Mittwoch gegen 3.30 Uhr sind nach Polizeiangaben vermutlich zwei Einbrecher in einen Discounter am Lübscher Kam eingebrochen.Die Diebe schmissen eine Scheibe ein und gelangten so in den Laden. Polizeisprecherin Maike Pickert: „Angaben zum genauen Stehlgut und der gesamten Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden.“ Es soll sich bei den Tätern um zwei Personen „jugendlichen Alters“ gehandelt haben. Sie trugen zur Tatzeit Jogginghosen und Sturmhauben.



Hinweise an die Kripo unter 04821/60 20.