Glückstadt : Einbruch bei Juwelier in der Stadtstraße

Die Art und der Umfang der Beute ist bislang noch unbekannt.

von Jürgen Kewitz

23. März 2020, 15:10 Uhr

Glückstadt | Ungebetene Kundschaft: In einem Juwelier- und Optikergeschäft an der Stadtstraße 1 ist eingebrochen worden.

Nach Angaben der Polizei ist ein noch unbekannter Einbrecher vermutlich in der Nacht zu Sonnabend in das sich gegenüber dem Binnenhafen in der Stadtstraße 1 befindliche Ladengeschäft eingedrungen.

Was genau der Täter erbeutete, ist noch unklar.

Der Tatzeitraum liegt nach Polizeiangaben zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Sonnabend, 4.15 Uhr.

Täter kam durchs Fenster

In diesem Zeitraum verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam über ein Fenster Zutritt in die Geschäftsräume und durchwühlte dann das Ladeninnere. Hierbei erbeutete der Täter vermutlich einige Schmuckstücke.

Schmuckbehältnisse, die der Dieb mitnahm, fanden sich später in der Straße Am Batardeau wieder an.

Der von dem Einbrecher in dem Geschäft mit den darüber liegenden Wohnungen angerichtete Sachschaden wird von den Beamten auf mindestens 400 Euro geschätzt.



Hinweise: Kripo Itzehoe, 04821/6020.

