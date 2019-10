Restaurant in Itzehoe heimgesucht : Einbrecher stiehlt Kaffeemaschine

Weil keine Wertsachen zu holen waren, nahm der Dieb die Espresso-Maschine mit.

von Andreas Olbertz

10. Oktober 2019, 14:26 Uhr

Itzehoe | Kaum hat die neue Pizzeria am Lübscher Brunnen eröffnet, wurde sie auch schon von einem Einbrecher heimgesucht. Der Sachschaden den der ungebetene Gast anrichtete, war nach Polizeiangaben vermutlich größer als die Beute. In der Nacht zu Dienstag hebelte ein Unbekannter die Tür des Restaurants an der Kreuzung Bargkoppel, auf. „Vermutlich suchte er das Innere nach Wertgegenständen ab, wurde aber scheinbar nicht fündig, denn mehr als eine Industriekaffeemaschine stahl er nicht“, so Polizeisprecherin Merle Neufeld.

Weil es keine Hinweise auf den Täter gibt, hofft die Polizei auf Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

>Hinweise: 04821 / 6020.





