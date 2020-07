Itzehoe : Einbrecher stehlen Tresore

Die Täter entkamen unerkannt, die Polizei hofft auf Zeugen.

23. Juli 2020, 16:17 Uhr

Itzehoe | Gleich zwei sogenannte Möbeltresore haben bisher unbekannte Täter am Mittwochnachmittag in Itzehoe-Wellenkamp gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, drangen die Einbrecher zwischen 14 und 18 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Kremper Weg ein.

Aus zwei Zimmern stahlen sie zwei kleinere Tresore, die laut Polizeiangaben Bargeld und Fahrzeugpapiere enthielten. Hinweise auf die Täter gibt es bisher nicht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Beamten suchen Zeugen.

Hinweise: 04821/6020

