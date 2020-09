In der Nacht zu Mittwoch : Einbrecher stehlen Tageseinnahmen aus Gaststätte in Kellinghusen

Der Gesamtschaden beläuft sich auf 500 Euro.

von Sönke Rother

24. September 2020, 10:23 Uhr

Kellinghusen | Auf unbekanntem Weg verschafften sich Diebe in der Nacht zu Mittwoch Zutritt zu einer Gaststätte in Kellinghusen. Die Täter zerstörten zwischen 1.30 und 6 Uhr ein Fenster der Kneipe in der Lehmbergstraße. Ob sie durch dieses in das Objekt einstiegen, ist unklar. „In jedem Fall entwendeten die Täter einen dreistelligen Bargeldbetrag aus einer Kasse und verließen das Objekt anschließend wieder“, berichtet Polizeisprecherin Merle Neufeld. Der Schaden, den die Einbrecher anrichteten, liegt bei etwa 200 Euro.



Hinweise nimmt die Kripo in Itzehoe entgegen: 04821/6020.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?