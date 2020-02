Diebe in Itzehoer Kneipe : Einbrecher stehlen Sparclub-Kasten und Schnaps

Die Polizei geht von mehreren Tätern aus.

10. Februar 2020, 10:56 Uhr

Itzehoe | Sie entwendeten den Inhalt aus dem Kasten eines Sparclubs und Spirituosen in unbekannter Menge: Einbrecher sind über ein Fenster in eine Kneipe in der Heinrichstraße eingedrungen. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Freitag zwischen 1 und 8.20 Uhr, wie die Polizei am Montag mitteilte.



>Hinweise: 04821/6020.