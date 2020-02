Einbruch in Wewelsfleth : Einbrecher stehlen Silberbesteck und Schmuck

Die Polizei sucht Hinweise auf Einbrecher, die Wewelsfleth in ein Einfamilienhaus eingestiegen sind.

Avatar_shz von

28. Februar 2020, 13:14 Uhr

Wewelsfleth | Die Bewohner waren für einige Tage nicht im Haus. Das machten sich bislang unbekannte Täter zunutze, die in das Einfamilienhaus in Wewelsfleth einbrachen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können.

Einbrecher sind über rückwärtige Küchentür eingestiegen

Die Tat ereignete sich laut Polizeibericht im Zeitraum von Sonntag, 19 Uhr, bis Donnerstag, 19 Uhr. Die Täter brachen die rückwärtige Küchentür des Hauses in der Straße Kiek Ut auf und gelangten so in das Gebäude. Sie durchsuchten die Räume und stahlen Silberbesteck, Geschirr und Schmuck. Den Wert der Beute beziffert die Polizei mit zirka 750 Euro.

Der Sachschaden, den die Einbrecher anrichteten, wird auf ungefähr 300 Euro geschätzt. Die Kripo Itzehoe hofft nun auf Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe machen können.





> Hinweise nimmt die Kripo unter 04821/6020 entgegen.