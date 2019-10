Avatar_shz von nr

14. Oktober 2019, 13:39 Uhr

Itzehoe | Der Sachschaden: 200 Euro. Die Beute: unklar. Unbekannte sind in das Schulgebäude in der Schulstraße eingebrochen, indem sie ein Fenster aufhebelten. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 12 Uhr, wie die Polizei am Montag mitteilte.



>Hinweise: 04821/6020