Polizei sucht Zeugen : Einbrecher in Itzehoe gestört

12. September 2019, 09:43 Uhr

Itzehoe | Unbekannte haben Mittwoch zwischen 11.30 und 14.20 Uhr versucht, in ein Haus an der Twietbergstraße einzudringen. Mit einem Stein aus dem Garten warfen sie die Scheibe der rückwärtigen Terrassentür ein. Nach Polizeiangaben stiegen sie allerdings trotzdem nicht ins Gebäude ein – vermutlich, so die Ermittler, weil sie merkten, dass die Bewohner nach Hause kamen. Polizeisprecherin Merle Neufeld beziffert den Sachschaden auf etwa 300 Euro.

Zeugen: 04821/6020.

Blaulichtmonitor