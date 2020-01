Polizei sucht Zeugen : Einbrecher in Horst stehlen Laptops und Bargeld

Sie kamen tagsüber und richteten großen Schaden an.

23. Januar 2020, 10:37 Uhr

Horst | Am Mittwoch sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Horst eingestiegen. Zwischen 7.15 und 14.45 Uhr waren die Täter über die Terrassentür an der Rückseite in ein Haus am Beckerskamp eingebrochen.

Zeugen melden sich bei der Kripo in Itzehoe: 04821/6020.

Sie richteten dabei erheblichen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro an. Als Beute nahmen sie zwei Laptops, eine Flasche Alkohol und Bargeld in zweistelliger Höhe mit. Der Wert der Beute: etwa 800 Euro.





