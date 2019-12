Zwei Häuser waren das Ziel : Einbrecher in der Königsberger Allee in Itzehoe

Schmuck und ein Sparbuch erbeuten Unbekannte in der Königsberger Allee in Itzehoe.

18. Dezember 2019, 12:45 Uhr

Itzehoe | Zwei Einfamilienhäuser in der Königsberger Allee waren am Dienstag das Ziel von Einbrechern. In der Zeit von morgens bis zum späten Nachmittag drangen sie gewaltsam durch ein Fenster beziehungsweise durch die Terrassentür ein. Sie durchsuchten die Häuser und erbeuteten in dem einen Fall ein Sparbuch und in dem anderen Schmuckstücke im Wert von etwa 400 Euro.



Hinweise in beiden Fällen unter 04821/6020.