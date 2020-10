Avatar_shz von nr

28. Oktober 2020, 14:08 Uhr

Itzehoe | Eine Spielekonsole von Sony und ein Iphone im Gesamtwert von rund 1.200 Euro – das war die Beute eines Einbrechers in der Elmshorner Straße. Zwischen 12.15 und 12.45 Uhr verschaffte er sich laut Polizei am Dienstag Zutritt zu der Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.



>Hinweise: 04821/6020.