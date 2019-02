Brokstedt : Einbrecher erbeuten Goldschmuck

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs am Sonnabend in der Straße Siek.

von nr

18. Februar 2019, 11:12 Uhr

Brokstedt | Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Brokstedt erhofft sich die Polizei Hinweise von möglichen Zeugen. Die Tat in der Straße Siek ereignete sich bereits am Sonnabend zwischen 11.45 Uhr bis 19.55 Uhr. Die Einbrecher erbeuteten Goldschmuck im Wert von etwa 700 Euro und entkamen unerkannt.

Hinweise an die Itzehoer Kripo unter 04821/6020.