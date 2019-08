Glückstadt : Einblick in ein Künstlerleben

Der Glückstädter Hans-Peter Widderich hat sich mit dem Leben von Pauline Leipold beschäftigt – und ein darüber Buch herausgegeben.

von Christine Reimers

16. August 2019, 14:08 Uhr

Glückstadt | Karl Leipold war so begeistert von einem Haus auf einer Wurth in Störort, das 1975 dem Sperrwerksbau an der Stör weichen musste, dass er dort wohnen wollte. Er holte seine Frau Pauline dort hin. Als sie ja sagte, ahnte sie nicht, was sie erwartete. Es war ein altes Haus, es gab keinen Strom und kein fließend Wasser. In ihren Erinnerungen schreibt sie: „Eine Tür wurde auf Ziegelsteine gelegt, ein alter Bettbezug mit Schilf, das auf dem Boden lagerte, gefüllt.“ Zum Einkaufen musste die Frau des Künstlers eine dreiviertel Stunde lang über Wiesen zum nächsten Dorf laufen. Es war das Jahr 1898.

Die Erinnerungen von Pauline Leipold (1867-1948) über ihre Zeit im Kreis Steinburg hat Hans-Peter Widderich zu einem Buch aufgearbeitet und mit eigenen Bildern in farbigen Linolschnitttechnik bereichert. Der Glückstädter ist ein ausgewiesener Kenner der Geschichte von Karl und Pauline Leipold. Mehrfach organisierte er im Kreis Steinburg Ausstellungen über den Künstler, der von 1864 bis 1943 lebte.

Der Einblick in das Leben des Paares ist spannend. Pauline Leipold hat in ihren Erinnerungen eine lebendige Ausdrucksweise. Vor allem: Sie beschönigt nichts. Der Leser hat das Gefühl, mittendrin zu sein im Geschehen. Schon die erste Anfahrt hatte ihre Tücken. Pauline Leipold schreibt: „Es war stürmisches Wetter und Hochwasser, wir konnten nicht überfahren, Fährdamm und Fährglocke waren überschwemmt. So saßen wir mit Pack und Plunder am Deich und warteten, bis die Flut sich verlaufen hatte.“

Das Haus wurde zu ihrem Heim, ihr Zuhause in Cuxhaven gaben sie auf. Später erlebte Pauline Leipold, dass sie selbst fremde Menschen bei sich aufnehmen musste, weil diese über den Fährdamm nicht mehr weg kamen, weil das Wetter zu schlecht war.

Das Ehepaar hatten auch viele eigene Gäste, die es genossen auf das Land zu kommen. Auch segelten die Leipolds im eigenen Schiff gern nach Glückstadt, um Kohlen für den Winter zu holen.

Pauline Leipold schreibt von Besuchern, die literaturbeflissen, aber nicht erfolgreich waren – von einer Malschülerin ihres Mannes, die zur Freundin wurde. Sie hatten viele Gäste. Unter ihnen auch Karl Leip, der später mit dem weltbekannten Lied „Lili Marleen“ berühmt wurde.

Hans-Peter Widderich (77) lernte schon als Kind den Ort kennen, wo das Ehepaar Leipold wohnte. Früh interessierte er sich dann für die Geschichte des Künstlers, fand aber nichts. Über Zeitungsausschnitte kam er zu dem Namen Professor Max Nonne. Ein Neurologe aus Hamburg. Die Tochter des Kunstsammlers war es, die dann weitere Kontakte herstellte. Der Glückstädter lernte interessante Menschen kennen und letztlich auch Wilhelmine Fernholz, die im Besitz der Erinnerungen von Pauline Leipold war. Hans-Peter Widderich: „Es hat mich gereizt, ihre Erinnerungen an Störort zu veröffentlichen.“ Wie sie damals gelebt habe, könnten sich heute viele gar nicht mehr vorstellen.

>Das Buch „Leipold Störort“ ist erhältlich in Glückstadt in der Bücherstube am Fleth und unter ISBN-9783748132653. Das Buch hat 52 Seiten, davon sind 18 farbig gestaltet. Es kostet 21,99 Euro.