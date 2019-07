Borsfleth : Ein Zuhause für Schwalben

Der Naturschutzbund zeichnet Birgit Meyer für ihr Engagement für die Singvögel aus: Die Borsfletherin erhielt die Auszeichnung „Schwalben willkommen“.

14. Juli 2019, 15:54 Uhr

Borsfleth | Die ältere Generation wird sich erinnern. An die langen Überlandleitungen für Telefon und Elektrik, die noch in den 1960er, 70er Jahren ländliches Bild bestimmten. Und an die Zeiten, als sich diese Leitungen schwarz färbten, weil sich hunderte, wahrscheinlich eher tausende Rauchschwalben zu ihrem Herbstflug in weit entfernte Regionen sammelten. Und an die Zeit, als auf den Höfen Dutzende Schwalbennester im höchsten Gesims klebten. Nicht immer zur Freude der Hofbesitzer, weil rundherum alles mit Vogelkot vollgespritzt war.

Heute sind von den eleganten Seglern nur noch wenige zu sehen. Gut, dass es Menschen gibt, die ein Herz für die Natur haben. Wie Birgit Meyer aus dem Borsflether Ortsteil Eltersdorf. In ihrem kleinen Pferdestall auf dem ländlich gelegenen Grundstück nisten und brüten seit Jahren Schwalben – und Birgit Meyer lässt die Vögel ungestört gewähren.

„Sie kommen jedes Jahr. Diesmal ist es allerdings nur ein Pärchen, sonst nisten hier vier, fünf“, sagt die 48-jährige hauswirtschaftliche Betriebsleiterin eines Blankeneser Seniorenheimes. Fünf junge Schwalben werden diesmal groß gezogen und flattern schon aufgeregt durch den Stall „Ach, den Kot waschen wir im Herbst wieder ab. So schlimm ist das nicht und das gehört nun mal dazu“, meint die äußerst naturverbundene Meyer.

Für dieses Engagement um den Naturschutz ist Birgit Meyer jetzt vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) mit der Plakette „Schwalben willkommen“ ausgezeichnet worden. Sybille Petersen, Vorsitzende der Nabu-Gruppe Glückstadt: „Schwalben gelten seit je her als Glücksboten. Sie haben sich geschickt an von Menschen geprägte Umgebung angepasst. Leider werden immer häufiger Schwalbennester zerstört, Scheunen hermetisch abgeriegelt. Außerdem entzieht der Insektenschwund den Vögeln die Nahrungsgrundlage. Ein drastischer Abnahmetrend der Populationen ist deutlich erkennbar.“

Darum freuen sich die Natur- und Umweltschützer über Menschen wie Birgit Meyer, die sich liebevoll um die Vögel kümmern. Besitzer schwalbenfreundlicher Häuser können sich beim Nabu für die Auszeichnung „Schwalben willkommen“ bewerben. Sie werden mit einer attraktiven Plakette fürs Haus und einer Urkunde prämiert.