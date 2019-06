Gemeinde Stördorf : Ein Vierteljahrhundert im Gemeinderat

Seit 25 Jahren ist Bernd Harder aktiv in der Gemeindepolitik in Stördorf – seit Mitte vergangenen Jahres als Bürgermeister.

von shz.de

13. Juni 2019, 17:29 Uhr

Stördorf | Seit einem Vierteljahrhundert im Dienst der Gemeinde: Als einen kompetenten, sachlichen und zielorientierten Menschen, der mit klaren Worten Themen auf den Punkt bringt, beschrieb Stördorfs stellvertretender Bürgermeister Uwe Mehren das Gemeindeoberhaupt. Mit einer Ehrenurkunde, Blumen und einem Präsent wurde Bernd Harder für sein seit 25 Jahren andauerndes ehrenamtliches Engagement in der Gemeindevertretung Stördorf geehrt.

Nachdem er fünf Jahre lang das Amt des zweiten stellvertretenden Bürgermeisters innehielt, wurde Bernd Harder im Juni des vergangenen Jahres zum Bürgermeister der Gemeinde Stördorf ernannt.

In der Sitzung der Gemeindevertretung konnte dieser auf ein erfolgreiches erstes Jahr als Bürgermeister zurückblicken. „Unser Jahresabschluss 2018 fiel sehr positiv aus und das obwohl in der Haushaltsplanung von einem Fehlbetrag ausgegangen wurde“, so Bürgermeister Harder. Die Gemeinde erzielte trotz über- und außerplanmäßiger Aufwendungen in Höhe von 3719 Euro für den Kostenausgleich der Kindertagesstätten einen Jahresüberschuss in Höhe von 15.318 Euro. Harder kündigte an: „Wir müssen sparsam bleiben, es ist in den kommenden Jahren mit Fehlbeträgen im Haushalt zu rechnen.“

Den Antrag der Seglervereinigung Wilster auf Fördermittel zur Sanierung der Schlengelanlagen Kasenort und Langes Rack mit veranschlagtem Kostenaufwand von rund 160.000 Euro, lehnten die Gemeindevertreter ab. Beeinflusst wurde die Entscheidung unter anderem von dem Hinweis Arno Kruses in der Einwohnerfragestunde, dass Stördorfer kein Liegerecht für ihre Boote haben. „Es sei denn, man wird Mitglied in der Seglervereinigung Wilster.“ Über einen mehrjährigen Zeitraum hätte er die Schlengelanlage als Gastsegler genutzt und für die Nutzung auch eine entsprechende Liegegebühr bezahlt. „Eine Satzungsänderung erlaubt Gastseglern nur noch eine einjährige Liegezeit und das, obwohl ausreichend freie, ungenutzte Plätze vorhanden sind“, bedauerte Arno Kruse und wies auf das Prinzip der Gegenseitigkeit hin, das auf ein Geben und Nehmen beruhen sollte.