Hohenfelde : Ein Verletzter bei Unfall zwischen Lkw und Transporter

von Karsten Schröder

08. Oktober 2018, 21:27 Uhr

Hohenfelde | Am späten Montagnachmittag kam es auf der Kreuzung der L112 im Kreis Steinburg zu einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Transporter. Der Lastwagenfahrer kam von der Autobahnausfahrt und wollte schließlich geradeaus in Richtung Lägerdorf fahren. Dabei übersah der 37-Jährige Segeberger den mit zwei Personen besetzten vorfahrtsberechtigten Transporter. Das Fahrzeug krachte in die Seite des Lasters.

Der 20-jährige Beifahrer wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und kam ins Itzehoer Klinikum. Die beiden Fahrer der Fahrzeuge blieben unverletzt. Auf der Hauptstraße kam es für etwa eine halbe Stunde zu Verkehrsbehinderungen in alle Richtungen.

