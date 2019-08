Achtjähriger räumt in Hohenlockstedt auf : Ein Sommer voller Müll

Arne Bleker und sein Sohn Ronn (8) befreien Hohenlockstedts Badesee und Ehrenmal von Unrat.

von Anna Krohn

29. August 2019, 12:17 Uhr

Hohenlockstedt | „Papa, hier ist so viel Müll, ich möchte den aufsammeln.“ Mit diesem Satz fing Ende Juni alles an, an der Lohmühle in Hohenlockstedt.

„Von den Osterferien bis zu den Sommerferien wurde in der Klasse meines Sohnes das Thema Müll behandelt, und weil meine Frau und ich so oft mit Ronn spazieren gehen und auch das Wetter so gut war, sind wir öfter am Badesee gewesen“, berichtet Arne Bleker.

„Und da ist Ronn dann immer wieder ein und derselbe Eisbecher in einem Knick aufgefallen, und auf einmal, kurz vor den Sommerferien, sagte er dann plötzlich zu mir, dass er den Müll sammeln will“, erinnert sich der 33-jährige Hohenlockstedter.

Zitat: Die Lohmühle und das finnische Ehrenmal sind sozusagen unsere Hotspots hier. Arne Bleker

Er habe dann erstmal einen, später noch weitere Müllgreifer gekauft – und legte gemeinsam mit seinem achtjährigen Sohn los. Sechs mal sind sie mittlerweile schon mit Eimer, großem Müllsack und Müllgreifer aufgebrochen, „die Lohmühle und das finnische Ehrenmal sind sozusagen unsere Hotspots hier“, berichtet Bleker, der als Medizintechniker im Außendienst tätig ist. Denn dort liege der meiste Müll.

„Mal drehen wir eine kleine, mal eine größere Runde.“ Beim ersten Mal, Anfang Juli an der Lohmühle, hätten sie nur zwei gewöhnliche Müllbeutel dabei gehabt, „und ich hätte auch gedacht, dass wir die nicht voll kriegen – aber am Ende reichten die gar nicht aus“, so Bleker.

Glasflaschen auch aus dem See geholt

Mehr als 100 Glasflaschen, vor allem Bierflaschen, hätten er und Ronn bereits gesammelt. „Die Masse an Müll sind tatsächlich Flaschen, auch kaputte, und die lagen an der Lohmühle oft im See, was einfach total gefährlich ist“, betont Bleker.

Insgesamt hätten sie mindestens schon einen Anhänger voll mit Müll zusammengetragen. „Jedes Mal war es immer eine große schwarze Mülltonne voll, einmal sogar zwei.“

Meist finden sie Mengen an Plastik- und auch Papiermüll und vor allem auch viele Zigarettenkippen.

Zitat: Unsere skurrilsten Funde waren ein angekokelter Pfosten eines Fußballtors in einem Knick an der Lohmühle, ein Inlineskate und ein entsorgter Grill. Arne Bleker

Blekers Vermutung: „Was wir gefunden haben, wurde in großen Teilen scheinbar absichtlich und völlig wahllos weggeworfen.“ Er gibt zu bedenken, dass die Lohmühle in einem Naturschutzgebiet liegt. „Dort stehen auch vier oder fünf Mülltonnen, nur die benutzen viele scheinbar nicht, das ärgert mich, das ist einfach nur traurig.“

Am finnischen Ehrenmal haben sie schon Jugendliche angesprochen, die auf diesem saßen. „Ich habe gesagt: ,Guckt mal, mein kleiner Mann hier sammelt den Müll weg, bitte entsorgt euren doch auch‘. Aber ich habe das Gefühl, es interessiert sie meist nicht.“

Fehlendes Umweltbewusstsein

Bleker denkt, dass eine Mischung aus Faulheit, Respektlosigkeit und fehlendem Umweltbewusstsein der Grund ist, warum Menschen ihren Müll einfach in die Natur werfen. „Und was mich immer ärgert ist: Jeder sieht den Müll, aber keiner macht was.“

Er fügt aber hinzu: „Wir wollen uns mit unseren Aktionen auf keinen Fall profilieren, stellen uns keinesfalls als Helden dar, und wir sammeln auch nicht jeden kleinsten Schnipsel auf. Das alles hat sich durch Ronn so ergeben, und die Schule hat da im Unterricht auch einen großen Dienst geleistet. Bei seiner Lehrerin habe ich mich auch nochmal bedankt. Wir machen es einfach gern und wollen mit gutem Beispiel vorangehen und Denkanstöße geben. Es geht hier ja auch darum, Werte zu vermitteln.“

Engagement noch nicht zu Ende

Bleker und sein Sohn wollen wieder losziehen, schon in diesen Tagen, und mit dabei wird oft auch Mutter Christiane sein. „Wir bleiben am Ball. Im Moment ist Ronn richtig heiß darauf, und vielleicht gibt es ja einige Nachahmer“, hofft Bleker, der Anfang August auf Facebook zu einer Müllsammel-Aktion an der Lohmühle aufrief – doch die erhoffte Resonanz blieb aus.

Damit kein falscher Eindruck entsteht, ergänzt er noch schmunzelnd: „Wir gehen auch noch spazieren, ohne Müll zu sammeln“ – laut seiner Frau Christiane liegt eine Rolle Müllsäcke aber immer hinten im Auto.