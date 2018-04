Itzehoe : „Ein Schmuckstück für diese Stadt“

Neues Haus der Jugend ist offiziell eingeweiht. Am Wochenende gibt es ein vielfältiges Programm.

von Delf Gravert

28. April 2018, 08:08 Uhr

„Absolut genial“, „wunderschön“, ein „Schmuckstück für diese Stadt“ – Bürgermeister Andreas Koeppen kam ins Schwärmen, als er gestern Nachmittag das neue Haus der Jugend in einem Festakt vor zahlreichen Gästen offiziell eröffnete.

Die Stadt habe nun ein „unverwechselbares“ Gebäude, das über Itzehoes Grenzen hinaus ausstrahlen werde. „Viele andere Städte haben vergleichbare Einrichtungen geschlossen oder verkleinert. Wir haben ein neues Haus der Jugend errichtet“, so Koeppen. Dies solle nun leben und sich entwickeln. Was das bedeute, sei Sache der Nutzer, der Kinder und Jugendlichen. „Natürlich pädagogisch begleitet vom Leiter Carsten Roeder und seinem Team.“ Wichtig sei festzuhalten, dass das Haus nicht nur einer Gruppe gehöre, sondern allen jungen Itzehoern offen stehe. Der Inklusionsgedanke spiele eine wichtige Rolle, so Koeppen.

Ebenso der Integrationsgedanke, betonte Bürgervorsteher Heinz Köhnke. Er hoffe, dass die Integration von jungen Menschen mit Migrationshintergrund dort „aktiv gelebt“ werde. Köhnke erinnerte in seinem Grußwort daran, dass 2007 „niemand, inklusive mir selbst, damit gerechnet hat, dass zehn Jahre bis zur Einweihung des Neubaus vergehen würden“. Damals musste das alte Haus der Jugend dem Regionalen Berufsbildungszentrum weichen. Lang sei die Debatte um den Standort gewesen, die schließlich 2013 durch einen Bürgerentscheid entschieden wurde.

Dann verlängerten Altlasten im Boden die Bauzeit und steigerten die Kosten um eine halbe Millionen Euro auf 4,5 Millionen. Nun ist das multifunktionale Gebäude mit Veranstaltungssaal, Proberäumen, Werkstätten und Cafeteria fertig, im Außenbereich erfolgen noch Restarbeiten. Gestern startete das umfangreiche Eröffnungsprogramm. Unter anderem stellten sich die Jugendgruppen von Feuerwehr, DLRG und THW vor. Heute und morgen geht es vielfältig weiter.

>Die offenen Angebote im Haus der Jugend an der Adolf-Rohde-Straße beginnen heute um 13 Uhr. Um 16.30 Uhr hat der Ferienpass-Film 2017 Premiere. Ab 20 Uhr gibt es offene Proben sowie ein Hip-Hop-Konzert (ab 14) mit Aftershow-Disco. Morgen um 10 Uhr beginnt ein Jugendfrühstück, bis 16 Uhr werden Ideen der Kinder und Jugendlichen gesammelt.