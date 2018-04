Interview : „Ein Patentrezept gibt es nicht“

In vielen Familien ist die Smartphonenutzung ein Streitthema. Diplom-Psychologe Jürgen Wiehle rät zu Gelassenheit und Kompromissen

„Immer on“ – Smartphones sind für viele Jugendliche ein Dauerbegleiter. Unsere Serie thematisiert positive und negative Aspekte der Handynutzung. Die ist in vielen Familien ein Dauerthema. Welche Erfahrungen gibt es in der Beratungsstelle des Kreises für Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensfragen am Langen Peter? Und welche Tipps? Darüber sprachen wir mit Leiter Jürgen Wiehle.

Herr Wiehle, in der Beratungsstelle gibt es rund 700 Anmeldungen im Jahr. Welche Rolle spielt dabei das Thema Handy?

Wiehle: Fast gar keine. Da stehen andere Fragen im Vordergrund, die vielleicht auch wesentlicher sind, sei es Schule, sei es das Zusammenleben in der Familie. Allerdings sprechen wir hier natürlich über die verschiedensten Aspekte des Alltags in den Familien, und da spielt das Handy selbstverständlich in so gut wie jeder Familie eine Rolle. Das Smartphone ist schon so sehr Teil unser Alltagskultur geworden, dass es immer dazu gehört. Von daher wird es auch nicht mehr als solches problematisiert. Das Problem ist häufig die Dauer der Nutzung und die Beschränkung des Interesses auf dieses Gerät, das ja so vielfältige Möglichkeiten bietet. Eltern wünschen sich natürlich, dass Kinder sich nicht so intensiv mit dem Smartphone beschäftigen, die Kinder sehen häufig überhaupt kein Problem darin und haben schon früh den großen Wunsch, so ein Gerät zu besitzen. Da muss schon jede einzelne Familie für sich eine Antwort finden.

Was können Sie bei Unstimmigkeiten raten?

Auf jeden Fall das Gerät nicht zu verteufeln. Es ist da, man kann es nicht ignorieren. Und es ist gut, wenn Kinder und Jugendliche die Möglichkeiten der Technik nutzen – die Eltern selbst tun es ja auch in nicht zu knappem Maße. Deswegen raten wir immer, gelassen zu bleiben und zu versuchen, innerhalb der Familie zu klären, welche Regeln gelten sollen, wann man das Handy benutzt und wann man sich lieber miteinander beschäftigt.

Diese Regeln haben viele Familien. Was aber, wenn sie nicht eingehalten werden?

Es gibt kein Patentrezept. Es ist sicher kein Ausweg, mit einem Handyverbot zu drohen, wenn es nicht so läuft, wie Eltern es sich vorstellen. Man muss schon verhandeln, die Kinder und Jugendlichen ernst nehmen als Gegenüber und auch ihre Bedürfnisse respektieren. Wichtig ist es, den Kindern so viel Vertrauen entgegenzubringen, dass man sich darüber austauschen kann: Wer macht wann was mit dem Handy?

Und wenn das einfach nicht funktioniert?

Das ist der springende Punkt. An der Stelle muss es gelingen, eine Lösung miteinander zu finden. Selbstverständlich ist das Interesse am Handy nahezu unbegrenzt, aber ebenso selbstverständlich ist das, was es außerhalb in der Welt gibt, auch noch wichtig. Das wissen Kinder und Jugendliche eigentlich auch.

Gibt es einen Punkt, an dem Sie Sanktionen für richtig halten?

Wenn Sanktionen drohen, sind Kinder eher versucht zu verheimlichen, was sie mit dem Smartphone machen. Wir würden uns von den Eltern wünschen, dass sie sich ihren Kindern gegenüber offen und interessiert zeigen, damit die in ihren Eltern einen Gesprächspartner finden, wenn sich etwas Problematisches ergibt.

Das betrifft die Art der Nutzung. Was ist, wenn Regeln für deren Dauer nicht eingehalten werden und auch auf den Satz „Leg mal dein Handy weg“ nichts passiert?

Das ist vielleicht nicht die passende Aufforderung. Vereinbarte Regeln sollten auch vereinbarte Konsequenzen haben. Aber: „Willst du nicht mal dies mit mir machen?“ oder „Wollen wir uns nicht mal um das kümmern?“ - das wäre ein besserer Weg, wie man damit umgehen könnte.

Also gelassen bleiben und warten, bis sich die Erkenntnis durchsetzt und das Kind älter und „vernünftiger“ wird?

Das dürfen wir ruhig erwarten von fast allen jungen Menschen. Eltern sollten durchhalten und sich mit Vorschriften ein wenig zurückhalten. Und sie sollten darauf achten, wie sie selbst mit dem Gerät umgehen. Denn das ist auch mal ein Thema, dass Kinder, sich darüber beklagen, wie sehr ihre Eltern auf ihr Handy fixiert sind.