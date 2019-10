Glückstädter Stadtkirche : Ein Ort für die Menschen im Herzen der Stadt

Die Stadtkirche der evangelischen Gemeinde wird im November 400 Jahre alt.

13. Oktober 2019, 15:39 Uhr

Glückstadt | Viele Kinder wurden in dem Taufbecken der Stadtkirche getauft. Das Besondere ist: Das Becken überlebte den Sturmschaden aus dem Jahr 1648. „Damals hatte ein Orkan den oberen Teil des Kirchturms auf die Kirche stürzen lassen und somit das gesamte Kirchenschiff zerstört“, sagt Pastor Thomas Christian Schröder. „Das Taufbecken ist aber auf das Jahr 1641 datiert, daher vermuten wir, dass es diese Zerstörung überstanden hat.“

400 Jahre Geschichte und unzählige Geschichten haben die alten Mauern der Glückstädter Stadtkirche schon erlebt. Am 1. November wird mit einem Festgottesdienst der runde Geburtstag gefeiert und gleichzeitig wird die neue Orgel eingeweiht.

Gebaut im frühen 17. Jahrhundert hat die Kirche in ihrem langen Dasein viele bewegende Momente erlebt, darunter auch Kriege und Zerstörungen. Auch das Gemälde des Glückstädter Künstlers Max Kahlke (1892-1928), das den Tod und die Zerstörung durch den Krieg zum Inhalt hat, hat seine eigene Geschichte. „Das Bild zeigt ungeschminkt den Schmerz“, sagt Schröder. „Kahlke malte das Bild um 1920 unter dem Eindruck seiner eigenen Fronterlebnisse.“ Zur Zeit des Nationalsozialismus wurde der Krieg und der „Ehrentod“ im Krieg verherrlicht. Kahlkes Bild in der Kirche war den Nationalsozialisten ein Dorn im Auge. Sie ordneten an, dass das Bild wegkommt. Die Kirchengemeinde legte Widerspruch ein, der musste wiederum beantwortet werden, worauf die Gemeinde sich noch einmal äußerte. „Dieser Briefverkehr zog sich solange hin, bis der Nationalsozialismus schließlich gescheitert war. Das Bild hängt bis heute in der Kirche“, so Schröder.

Auch die Belagerung durch Napoleon hinterließ ihre Spuren in Form von einem Granatenschaden an einem der großen Leuchter im Mittelgang und Skulpturen im Altarraum. Der Leuchter wurde anschließend wieder hergerichtet, nicht aber komplett repariert, um so als Mahnmal zu dienen gegen die Schrecken des Krieges. „Der Leuchter ist ein Mahnmal gegen Zerstörung.“

Eine große Veränderung erfuhr die Kirche auch 1962, als im Zuge des Einbaus einer neuen Orgel auch einiges andere umgebaut wurde. Damals ging wohl auch viel verloren, wie sich jetzt herausstellte. Für eine Ausstellung anlässlich des Kirchengeburtstages hatte Kirchenmitarbeiterin Corinna Kahl alte Fotos und auch Zeitungsartikel zusammengestellt.

Dabei fiel ihr unter anderem auf, dass vor 1962 noch zwei Figuren neben dem Kreuz positioniert waren. Bei ihren Recherchen gelangte sie auch auf den Dachboden der Kirche, wo neben den beiden Skulpturen auch noch anderes Kircheninterieur vor sich hin staubte und, was viel schlimmer war, gammelte. Die Skulpturen werden zurzeit überholt und teilrestauriert und sollen möglichst bald wieder ihren Platz neben dem Kreuz einnehmen.

Überhaupt wurde im Laufe der Jahre viel aus dem Interieur der Kirche von seinem Platz entfernt, einiges ging jedoch nicht verloren, sondern findet sich auch heute noch in anderen Kirchen. Ein Orgelprospekt ist beispielsweise in der Kirche in Burg auf Fehmarn, ein Altar der Glückstädter Kirche steht in Rendsburg und das ursprüngliche Uhrwerk der Turmuhr befindet sich auf Schloss Gottorf.

Auch zum Namen der Kirche gibt es eine Geschichte. Während viele Kirchen mit aus der Bibel entnommenen Namen bezeichnet werden, nannte der Stadtgründer sie einfach nur Stadtkirche. Sowohl zur Gründungszeit als auch heute noch soll sie eine Kirche für die Bürger der Stadt sein. Während der Gründungszeit, als auch die Kirche entstand, wollte König Christian VI. den vielen verschiedenen Menschen, denen er in Glückstadt ein neues Leben gewährte, auch eine Kirche geben, die für alle offen ist. So ist es auch noch heute.

Wie kaum ein anderes Gebäude demonstriert die Stadtkirche die Offenheit für alle Menschen und viele Themen. So werden hier nicht nur Gottesdienst abgehalten, sondern Konzerte veranstaltet und auch für Diskussionen ist hier Platz und Raum. Als Stadtkirche hat sie auch ihren Platz mitten in der Stadt gefunden, wo früher Händler auf dem Markt ihre Waren anboten, die Bürgerwehr exerzierte und wo sich auch der König auf seinen Besucher in der Stadt vom Volk bejubeln ließ. „So lebensnah und offen für die Bürger, woher auch immer sie kommen, möchten wir auch heute als Stadtkirche wahrgenommen werden“, wünscht sich Thomas Christian Schröder.