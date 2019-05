Mehr Kita-Plätze in Breitenburg : Ein Neubau zum 25. Geburtstag

Rund um die Kita Samenkorn in Breitenburg wurde am Sonnabend nicht nur Jubiläum gefeiert, sondern auch der Erweiterungsbau.

von shz.de

19. Mai 2019, 15:14 Uhr

Breitenburg | 25 Jahre Kindertagesstätte Samenkorn und die Einweihung des Neubaus für weitere Gruppen auf dem Areal im Gartenweg: Beide Ereignisse veranlassten die Kirchengemeinde Münsterdorf als Träger der Einrichtung sowie die Kitaleitung zu einem großen Fest. Es stand unter dem Motto „Komm, bau ein Haus“. Eingeladen waren die Kinder, ihre Familien und viele Gäste aus Breitenburg, Dägeling und Münsterdorf. Sie alle verbrachten vergnügliche Stunden miteinander, die in Anbetracht der vielen Mitmachangebote äußerst kurzweilig waren.

Am Anfang der Feier stand ein Zeltgottesdienst, der von Pastor Ralf Greßmann gestaltet wurde. Er war es dann auch, der mit Marina Trede zu den Gitarren griff, um die von der Gemeinde gesungenen Lieder zu begleiten. Als wahre Gesangsgenies entpuppten sich auch zahlreiche Kindergartenkinder. Nicht nur Jasper aus Nordoe (4) und Luca (3) aus Dägeling sangen eifrig mit. Selbst das „Vaterunser“ kannten die Kinder zu einem großen Teil aus dem Effeff.



1,4 Millionen Euro für den Erweiterungsbau





Dass zu einer fröhlichen Feier im Kindergarten auch Darbietungen der Jüngsten gehören, versteht sich bei den „Samenkörnern“ von selbst. Und die erhielten dann auch den wohlverdienten Beifall für ihre mit Christina Steiger eingeübten Stücke, die als Rap oder begleitet von vielen Trommelschlägen enthusiastisch vorgetragen wurden.

Breitenburgs Bürgermeister Ingo Köhne betonte, dass die politische Gemeinde den Satz, „Komm, bau ein Haus“ 2017 wörtlich genommen und für den Erweiterungsbau, der auch die Kinder aus Dägeling beherbergt, zirka 1,4 Millionen Euro ausgegeben habe. „Ich freue mich, Ihnen heute unseren Neubau vorstellen zu dürfen“, sagte Köhne und dankte unter anderem dem Kita-Personal, „das in der Bauphase so manches erdulden musste“, sowie dem Architekten und den Handwerkern, „die stets Hand in Hand gearbeitet“ hätten: „Nur so konnten wir die geplante Bauzeit und den Kostenrahmen einhalten.“ Dies liegt laut dem Bauausschussvorsitzenden Karl-Heinz Meier vor allem auch daran, „dass viele Firmen aus der Umgebung beschäftigt wurden, die zudem einen guten Draht zueinander haben“. Zu den Gratulanten zählte auch Dägelings Bürgermeister Claus Wilke. Er sprach in Bezug auf den Kindergarten von einer Erfolgsgeschichte, die zwei politische Gemeinden auf den Weg gebracht hätten und die von Pastor Greßmann „stark mitgestaltet“ wurde.

Der zusätzlich zum bereits vorhandenen Gebäude entstandene Neubau bietet Platz für zwei altersgemischte Gruppen sowie eine Krippengruppe, also insgesamt 40 Kinder mehr. Samenkorn-Leiterin Daniela von Bornstädt blickte zurück: „Von zwei Gruppen wuchsen wir auf fünf und von fünf auf acht; von fünf Kollegen auf inzwischen 27 Mitarbeiter.“ Die Kita sei von 50 auf 125 Kinder angewachsen, und inzwischen sei eine Betreuung von 7.30 bis 17 Uhr möglich. „Viel hat sich getan, aber all das war nur in guter Zusammenarbeit von Träger, den Kommunen Breitenburg und Dägeling, dem Kita-Team und einigen anderen möglich.“ Pastor Greßmann überreichte ihr einen Büchergutschein in Höhe von 250 Euro, und Wilhelm Schwiering, Vorsitzender der Kommunalen Wählergemeinschaft, hatte einen jungen Apfelbaum dabei. Mit Blick auf den Anbau sagte er: „Wir können stolz sein, dass wir so etwas zustande gebracht haben.“ Das neue Holzpferd des Fördervereins wird bald auf der Freifläche aufgestellt.

Zu den vielen Mitmachangeboten zählten Hüpfburg, Wasserspiel, Wasserrutsche für kleine Boote sowie Glücksrad, und es konnten Vogelhäuser und Insektenhotels gebaut werden. Ein Schmink-Clown verzierte Kindergesichter und Jörg Sollbach gestaltete ein Mitmachkonzert mit Handpuppe „Fridolin“.