Glückstädter Spielmannszug : „Ein musikalisches Farbenspiel“

Mit einem grandiosen Fest feierte der Glückstädter Spielmannszug am vergangenen Wochenende seinen 60. Geburtstag. Dazu hatten die Spielleute sich viele Gäste aus Nah und Fern eingeladen. „Von den dreizehn eingeladenen Musikzügen sind elf unserer Einladung gefolgt“, freute sich der Vorsitzende des Glückstädter Spielmannszuges, Arturo Mescia.

„Ein musikalisches Farbenspiel“ war das Motto des Tages, und so bunt wie dieses Motto ging es auch bei der Jubiläumsfeier zu. Schon am Freitagabend läuteten die jugendlichen Musiker mit einer Disco die Feierlichkeiten ein. Ab 21 Uhr kamen alle Gäste zur Musikerparty im Theater am Neuendeich zusammen. Nach dem Festkommers am Sonnabendmorgen konnte die Öffentlichkeit an der Feier teilnehmen. Mit einem Sternmarsch zum Marktplatz begannen die Darbietungen. Viele Zaungäste verfolgten die Märsche der Züge durch die ganze Stadt. Auch das kühle und feuchte Wetter konnte die gute Stimmung nicht verderben. Fast gleichzeitig trafen die Musikzüge am Marktplatz ein. Was für die umstehenden Besucher wie ein buntes Wirrwarr aussah, war von oben als gut geplante Aktion erkennbar. Die Züge formierten sich zu einer 60. Es war ein buntes Bild, das sich von oben aus zeigte. Nach dem Aufmarsch gaben die Züge dann eine Kostprobe ihres musikalischen Könnens. Besonders gut gelaunt zeigte sich der Musikzug Rellingen, der immer wieder in laute Jubelrufe ausbrach. Fröhliche Musik klang über den Markt. Die Geschichte des traditionsreichen Glückstädter Spielmannszuges begann 1956, als sich einige ehemalige Mitglieder des schulischen Musikzuges entschlossen, auch nach Verlassen der Schule weiter zu musizieren.

Und im Herbst 1957 trat das neu gegründete Musikkorps dann zum ersten gemeinsamen Üben zusammen. Im Folgejahr hatte der junge Musikzug dann beim Glückstädter Vogelschießen seinen ersten großen Auftritt. 29 Musiker begeisterten mit Lyra, einer großen Trommel, zehn Trommeln und 15 Querflöten die Bevölkerung. Und es ging bergauf mit dem Musikzug. Immer neue Instrumente kamen hinzu, die Mitgliederzahl wuchs. 1960 wurde eine einheitliche Uniform für die Spielleute angeschafft. In den folgenden 50 Jahren erfreute der Spielmannszug, zum Teil in zwei Zügen, einem Spielmanns- und einem Fanfarenzug, das Publikum.

Dann kam die Wende. „Zu unserem fünfzigsten Geburtstag wollten wir uns in einem neuen modernen Bild präsentieren“, erklärte der Vorsitzende Arturo Mescia. Dazu gehörten neben neuen Uniformen auch ein frisches Repertoire. Fortan gehörten nicht mehr nur traditionelle Lieder, sondern auch moderne Stücke zur Musik der Spielleute und begeisterte das Publikum. Der Zug der Ehemaligen wurde beim Jubiläum vor zehn Jahren gegründet. Am Wochenende marschierten die ehemaligen Spielleute mit. Heute zählt der Glückstädter Spielmannszug 28 aktive Mitglieder, darunter einige Jugendliche. Die musikalische Leitung hat Fabio Mescia. Er ist seit 22 Jahren engagierter Vorsitzender des Vereins.

Die Auftritte des Zuges beschränken sich mittlerweile nicht mehr nur auf Glückstadt. Zum Karneval machen sich die Musiker alljährlich auf in Richtung Rheinland und sind zudem auf dem Bremer Freimarkt oder dem Kramermarkt in Oldenburg anzutreffen. Auch verschiedene Schützenumzüge, wie beispielsweise 2015 in Hannover, gehören zu den beliebten Auftritten der Glückstädter Musiker.