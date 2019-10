Abschluss mit grossem Fest : Ein letztes Mal: „Hol Över“: Fähre Kronsnest in Neuendorf feiert Saisonende

Traditionell am 3. Oktober unternimmt die Fähre Kronsnest ihre letzte Überfahrt im Jahr.

01. Oktober 2019, 14:29 Uhr

Neuendorf | Den ersten Herbststurm gab es schon. Höchste Zeit also für die Kronsnester Fährleute, das Saisonende einzuläuten. Traditionell endet das Fährjahr am 3. Oktober. Für die Passagiere der „Hol Över“ bietet sich ein letztes Mal in diesem Jahr die Möglichkeit, die Krückau auf Deutschlands kleinster handbetriebener Fähre zu überqueren.

Natürlich gibt es am Kürbistag auch kulinarische Leckereien. Pünktlich um 11 Uhr öffnet das Sööte Eck seine Türen, um die Gäste auf Neuendorfer Uferseite zu verwöhnen. Die Crew des Mini-Lokals wird für den Kürbistag bereits am Vortag Kürbisse klein schneiden und zu leckerer Suppe verarbeiten. Außerdem gibt es frische Waffeln mit verschiedensten Zutaten. Höhepunkt des Tages aber bleibt für die meisten Besucher das Übersetzen mit der Hol Över über die Krückau.

Der hölzerne Kahn muss dabei rund 40 Meter Wasser überbrücken. Möglich macht die touristische Attraktion ein Trägerverein, der 1992 gegründet wurde. Gekentert ist die Fähre in all ihren Dienstjahren übrigens noch nie.

Zu verdanken ist die stets sichere Überfahrt den gut geschulten Fährleuten, die – bevor sie die „Hol Över“ bedienen dürfen – eine spezielle Fährmann-Führerscheinprüfung ablegen müssen. Zu Team der Kronsnester Fährleute gehört Niels-Uwe Saß. Der 65-Jährige half einst mit, die „Hol Över“ zu reaktivieren. Herta Harmjanz war die eigentliche Initiatorin der Wiederbelebung der historischen Fähre. Sie wollte die 1968 stillgelegte Verbindung über die Krückau wieder aufleben lassen. „Ich habe sofort ja gesagt“, sagt Saß. Damals arbeitete er noch als Glaser, heute ist er im Ruhestand.

Das Fähr-Areal ist ein echter Hingucker. Und ein Ort der Entschleunigung. „Wenn die Gäste durch die Stöpe gehen, dann geht für sie die Sonne auf. Dann hellt sich sofort bei ihnen der Blick auf“, sagt Saß.

Auch Drumherum wird einiges geboten. In ihre Kindheit zurückversetzt fühlen dürfen sich erwachsene Besucher im Stöpenkieker. Das kleine Fährmuseum lädt jedes Jahr zu einer neuen Themenausstellung ein. In dieser Saison wurde ein Tante-Emma-Laden nachgebaut.

Die nächste Saison beginnt dann wieder am 1. Mai. Wer sich über den Fährverein informieren möchte, hat dazu im Internet unter www.faehre-kronsnest.de Gelegenheit.