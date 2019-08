Nachruf für Karl-Artur Bekker : Ein Leben für die Feuerwehr

Die Feuerwehr war die große Leidenschaft von Addi Bekker. Der Itzehoer starb am Sonntag im Alter von 84 Jahren.

von Joachim Möller

23. August 2019, 17:36 Uhr

Itzehoe | Die Feuerwehr war seine Leidenschaft. 60 Jahre gehörte Karl-Artur Bekker, den alle nur liebevoll Addi nannten, den Blauröcken an. Am Sonntag ist der ehemalige Kreiswehrführer und Wehrführer der Stadt Itzehoe im Alter von 84 Jahren gestorben.

Addi Bekker war ein Gentlemen alter Schule, stets korrekt, freundlich und zuvorkommend. Der gebürtige Itzehoer hat sein ganzes Berufsleben lang im Dienste der

Stadt Itzehoe gestanden, zuletzt als Leiter der Stadtkasse. Kreis- und landesweit bekannt geworden ist Bekker durch sein unermüdliches, ehrenamtliches Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr, der er 1958 in seiner Heimatstadt beitrat. Von 1972 bis 1989 war er dort Wehrführer, danach stand er bis zur Altersgrenze zehn Jahre an der Spitze der Steinburger Kreisfeuerwehr. Zahlreiche Projekte hat er in dieser Zeit auf den Weg gebracht. Unter anderem legte er mit dem Bau der Atemschutzübungsstrecke in Breitenburg-Nordoe den Grundstein für die spätere Kreisfeuerwehrzentrale.

Innerhalb der Feuerwehr war die Musik seine zweite große Leidenschaft. Addi Bekker gründete den Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Itzehoe, den er ausbildete und geführt hat. Er wurde zum Landesstabsführer ernannt, war Referatsleiter Musik im Landesfeuerwehrverband und auf Bundesebene im Fachausschuss Musik beim Deutschen Feuerwehrverband tätig.

Für seine Verdienste ist er vielfach geehrt worden. Unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz, dem deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold und der Deutschen Dirigentennadel in Gold. Addi Bekker war der erste, der diese Auszeichnung auf Bundesebene erhielt. Auf Kreisebene wurde er zum Ehrenkreisbrandmeister und Ehrenmitglied ernannt. Nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst engagierte sich Bekker für die Feuerwehr-Senioren und arbeitete in verschiedenen Vereinen (Heimatverband Kreis Steinburg, Suder Bürgerverein, Itzehoer Liedertafel) mit.

Die Trauerfeier für Addi Bekker findet am Freitag, 30. August, um 11 Uhr in der Itzehoer St. Laurentii-Kirche statt.