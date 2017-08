Arbeitssuche : Ein Job nach 400 erfolglosen Bewerbungen

vergrößern 1 von 1 Foto: rg 1 von 1

Bastian Wehling ist glücklich: Der 32-jährige Beidenflether, der nach einem schweren Verkehrsunfall im Jahr 2004 gehbehindert ist, hat endlich einen neuen Job gefunden. Doch nicht in Norddeutschland, da hagelte es bei rund 400 Bewerbungen Absagen – oder es gab gar keine Antwort. Und so weitete er seinen Bewerbungsradius aus – und hat in Tuningen in Baden-Württemberg seine berufliche Zukunftsperspektive gefunden.

Es war im Herbst 2015, als Bastian Wehling, der bis dahin in Kiel bei einem schwedischen Unternehmen, in dem er im Bereich Konstruktion tätig war, gekündigt wurde. „Ich habe gedacht, dass ich schnell wieder Arbeit bekommen werde“, erzählt der junge Mann, der nach dem Unfall umschulte auf den Bereich Konstruktion im Maschinenbau/Sondermaschinenbau. Laufend schrieb er Bewerbungen, dann lief schon das Arbeitslosengeld I fast aus. Doch in Hartz-IV wollte Bastian Wehling nicht rutschen. Über die Arbeitsagentur bekam er eine Weiterbildungsmaßnahme – für ein halbes Jahr. Aber im Norden bekam er keine Chance. Also entschied er sich, sich bundesweit zu bewerben. 10 bis 15 Bewerbungen hatte er nur geschrieben, da bekam er bereits die erste Einladung zum Vorstellungsgespräch in dem Sondermaschinenbauunternehmen in Tuningen. Das war Mitte März. Er fuhr eine Woche später hin, guckte sich alles an und bot sich für ein 14-tägiges Probepraktikum an. „Damit bin ich am Montag, 20. März, angefangen.“ Am Dienstagnachmittag hatte er dann bereits die Zusage in der Tasche. „Ostern bin ich nochmal zu Hause gewesen“, erzählt er. Für die 850 Kilometer ist er mit seinem Auto den ganzen Tag unterwegs. Dann ging es wieder zurück, und erst jetzt für einen dreiwöchigen Urlaub wieder zu den Eltern nach Beidenfleth.

In seiner neuen Wahlheimat Baden-Württemberg fühlt Bastian Wehling sich ausgesprochen wohl. Das Leben und Arbeiten dort „gefällt mir super!“. Enttäuscht ist er nur von Arbeitgebern im Norden – auch vom öffentlichen Dienst – und von der Arbeitsagentur. „Das Arbeitsamt hatte mir zugesichert, die Fahrtkosten zu Vorstellungsgesprächen zu übernehmen“, sagt er. Doch bis heute habe er davon noch keinen Cent gesehen. Insgesamt habe er 5000 Kilometer für Vorstellungsgespräche in Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern zurückgelegt. Auch die Bewerbungen beruhten auf Eigeninitiative. Die vielen Absagen machten dem jungen Mann zu schaffen. „Die Antworten waren ähnlich. Entweder hieß es, die Stelle sei schon vergeben, oder dass ich für ihr Programm, mit dem sie arbeiteten, nicht genügend Wissen hätte.“

Der 32-Jährige vermutet jedoch einen anderen Grund: „Die Chefs haben Angst, Menschen mit Handicap einzustellen. Sie haben das Vorurteil, dass ich körperlich nicht durchhalten kann.“ Aber schon in Kiel habe er Vollzeit gearbeitet, und auch jetzt in Tuningen ist er in Vollzeit tätig: 40 Stunden. Oft fürchteten die Chefs wohl auch Umbauarbeiten, dabei würden die Kosten sogar über die Arbeitsagentur erstattet. In seiner neuen Firma helfen ihm die Kollegen die Treppe rauf, nach seinem Urlaub soll jetzt ein Treppenlift eingebaut werden. Und auch das WC wird so gestaltet, dass Bastian Wehling barrierefrei hineinkommen kann. Dabei sei es ein kleines Unternehmen mit zwölf Mitarbeitern. „Mein Chef ist am Expandieren, die Auftragsbücher sind voll“, freut sich Wehling. Nur eine bezahlbare, barrierefreie Wohnung zu finden, sei nicht so einfach. Momentan bewohnt er noch ein barrierefreies Hotelzimmer in Donaueschingen zur Dauernutzung.

Dass Inklusion seiner Meinung nach in vielen Firmen und selbst im öffentlichen Dienst im Norden noch nicht angekommen sei, lässt er nun hinter sich. In Tuningen setzt er alles daran, Fuß zu fassen und einen Freundeskreis aufzubauen. Und: „Ich will auf der Karriereleiter weiter nach oben rücken“, hat er sich fest vorgenommen. „Mein Handicap ist bei dem Unternehmen und bei meinen Kollegen kein Problem. Die nehmen mich so wie ich bin.“ Trotzdem arbeitet er weiter Stück für Stück daran, therapeutisch sein Gehvermögen weiter zu verbessern – um eines Tages auch den Rollator ganz beiseite stellen zu können.

von Ilke Rosenburg

erstellt am 26.Aug.2017 | 08:25 Uhr