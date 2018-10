Theater Itzehoe : Ein Jazz-Abend zu Ehren Sidney Bechets

Am Sonntag spiele vier Musiker die größten hits der Jazz-Legende.

11. Oktober 2018, 16:28 Uhr

Kein anderer Musiker hat das Sopransaxophon mehr geprägt als Sidney Bechet. Seine Genialität als Musiker und Komponist wird von vielen Jazzliebhabern besonders in Frankreich geschätzt. Sidney Bechet – geboren 1897 in New Orleans, gestorben 1959 in Paris – hat mit allen großen Jazzmusikern seiner Zeit gespielt. Ihm zu Ehren haben sich Ralf Böcker (Sopransaxofon), Gregor Kilian (Piano), Nils Conrad (Schlagzeug) und Günther Liebetruth (Klarinette) zusammen gefunden, um diesem große Musiker am Sonntag, 14. Oktober, ab 19 Uhr einen musikalischen Abend im Studio-Saal des Theaters Itzehoe zu widmen.

Bechets wohl bekanntesten Kompositionen sind Petite Fleur, Dans les Rues d´Antibes, Montmartre Boogie Woogie, Les Oignons und Le Marchand de Poissons. Die Vielseitigkeit von Bechet zeigt sich auch in der Teilnahme an verschiedenen Revuen, mit denen er durch ganz Europa reiste.

Aber seine besondere Liebe galt den kleinen Formationen, in denen er seine ganze musikalische Genialität zum Ausdruck brachte. In Frankreich fand er nach unstetigem Umherreisen seine zweite Heimat. Die Franzosen verehren ihn auch heute noch, als wenn er einer von ihnen wäre.



>Karten an der Theaterkasse.