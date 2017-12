Hohenlockstedt : Ein Jahr kein Geld für Dorfvorsteher

vergrößern 1 von 1 Foto: Möller 1 von 1

von Joachim Möller

erstellt am 16.Dez.2017 | 16:19 Uhr

Mehr als ein Jahr haben die ehrenamtlichen Vorsteher der vier Hohenlockstedter Dorfschaften kein Geld mehr bekommen – die Zahlung ihrer ohnehin geringen Aufwandsentschädigung wurde Ende 2016 von der Verwaltung eingestellt. Grund: Eine Überprüfung hatte ergeben, dass die Überweisung nicht rechtskonform ist. „Es kann nicht sein, dass wir so lange hingehalten werden“, sagt Reimer Quade aus der Dorfschaft Hungriger Wolf gegenüber unserer Zeitung. Ebenso wie seine Kollegen Else Manthey (Springhoe) und Gabriele Dieckmann (Hohenfiert) sowie Jürgen Bleker (Mitglied aus dem Dorfvorstand Ridders) kritisiert er vor allem, dass es keinerlei Informationen von der Verwaltung gebe, wie es mit den Zahlungen der Aufwandsentschädigungen weitergehen solle. „Dabei geht es uns nicht ums Geld“, sagt Jürgen Bleker, sondern um die Anerkennung der ehrenamtlichen Arbeit. Notfalls würden die Dorfvorsteher die Arbeit auch umsonst machen. „Bereichern wollen wir uns damit nicht.“ Die Dorfvorsteher erhalten 33 Euro pro Monat, bisher wurden somit gut 400 Euro pro Person nicht ausgezahlt.

Die Dorfschaften mit ihren Vorstehern existieren seit mehreren Jahrzehnten, seit 1997 erhalten sie eine Aufwandsentschädigung entsprechend der „Landesverordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern“. Die rechtliche Überprüfung ergab Ende 2016, dass Geld nur fließen kann, wenn die Dorfschaften zu Ortsteilen erklärt und parallel Ortsbeiräte geschaffen werden. Doch Ortsbeiräte wollen eigentlich weder die Dorfschaften noch Politiker. Denn dann müssen alle Mitglieder der Ortsbeiräte – meist vier – entschädigt werden. Statt 1600 Euro würde dies für Hohenlockstedt 5500 Euro bedeuten, rechnete Else Manthey aus. Doch dazu wird es jetzt kommen.

Die Politiker versuchen seit Monaten, eine Lösung zu finden. In verschiedenen gemeindlichen Gremien war die Entschädigung Thema. „Wir haben händelbare Lösungen vorgeschlagen, die von der Verwaltung und der Kommunalaufsicht jedoch nicht angenommen wurden“, sagte der BfH-Fraktionsvorsitzende Carsten Fürst in der jüngsten Gemeindevertretung. Die Verwaltung solle Dienstleister für Bürger und Gemeinde sein, das sei in diesem Fall nicht so. Auch Rainer Hennschen (IHB) kritisierte, dass die Verwaltung keinen Lösungsweg aufgezeigt habe. Einig waren sich aber alle Politiker in der Bewertung der ehrenamtlichen Arbeit. „Die Dorfvorsteher verdienen hohen Respekt“, betonte der SPD-Vorsitzende Theodor Scheit. Und dass sie seit mehr als einem Jahr kein Geld bekämen, sei ein „unerträglicher Zustand“, ergänzte der CDU-Fraktionsvorsitzende Rainer Holste.

Beschlossen wurde schließlich, mit der Kommunalwahl auch Ortsteile und -beiräte einzurichten. Bis zur Einsetzung sollen die Dorfvorsteher weiter im Amt bleiben. Lediglich die IHB stimmte dagegen – allerdings nur aus finanziellen Aspekten, wie der Fraktionsvorsitzende Thomas Thiessen betonte. Die gute ehrenamtliche Arbeit erkenne auch die IHB an.

Inwieweit die Dorfvorsteher ihre ausstehende Aufwandsentschädigung oder einen Ersatzbonus bekommen – eventuell beim Neujahrsempfang – soll kurzfristig geklärt werden.

Aufgaben: Der Vorsteher

Die Dorfvorsteher verstehen sich zum einen als Bindeglied von Dorfschaft zur Gemeinde, zum anderen als Ansprechpartner ihrer Bürger. Sie veranstalten gemeinsame Feste für Kinder, Senioren und Flüchtlinge, sorgen dort für Kaffee und Kuchen und organisieren Ausfahrten und Müllsammelaktionen. jo