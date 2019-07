Naturfreund inm Rosdorf : Ein Herz für Schwalben

Marcus Arndt hat auf seinem Gelände in Rosdorf 100 Nistplätze für Singvögel, vor allem für Schwalben.

von Joachim Möller

12. Juli 2019, 15:29 Uhr

Rosdorf | Elegant und doch pfeilschnell kreisen die Mehlschwalben ums Haus. Immer wieder steuern sie ihre Nester an, die hoch oben unter dem Dachvorstand angebracht sind. Die Singvögel füttern ihre Jungen mit leckeren Insekten und machen sich danach erneut auf den Weg, um Nahrung zu erbeuten. Tag für Tag während der Aufzucht geht es so. Dabei zwitschern sie ununterbrochen. „Sie jodeln“, nennt Marcus Arndt ihren Gesang. Der 47-Jährige hat auf seinem Anwesen in Rosdorf ein Paradies für Vögel und speziell für Schwalben geschaffen. Es gibt diverse Futter- und Wasserquellen und vor allem 100 Schwalbennester und Nistkästen, in denen verschiedene Vogelarten Unterschlupf finden. „Alles selbstgebaut“, betont der gelernte Zimmerer. In seinem Sportkollegen Harald Kasper hat er eine tatkräftige Unterstützung.

Naturverbunden sei er schon immer gewesen, sagt Marcus Arndt. Übernommen habe er die Liebe zur Natur von seinem Vater. Doch erst in Rosdorf sei seine Naturverbundenheit richtig zum Tragen gekommen. 2001 kaufte der verheiratete Vater von fünf Kindern das ehemalige und halb verfallene Landschulheim, baute es für seine Familie aus und vermietete auch Wohnungen. „Damals war noch keine einzige Schwalbe da.“ Die Singvögel kamen erst nach und nach und bauten ihre Nester unter dem Dachvorsprung. Da den Tieren jedoch zunehmend die Möglichkeit fehlte, genügend Mörtel und anderes Material für den Bau der Nester zu finden, brachen diese ab und fielen metertief zu Boden. Also kaufte Marcus Arndt vor vier Jahren fertige Schwalbennester, verfeinerte sie und brachte sie an. Kleine Bretter darunter verhindern, dass Kot auf den Boden fällt. Und wenn doch einmal eine Hinterlassenschaft Boden oder Hauswand verunziert, stört das den 47-Jährigen wenig. „Wenn sie mein Haus dichtscheißen, ist mir das egal.“ Unter dem Dachvorsprung haben mittlerweile 40 Mehlschwalben-Familien ein Zuhause gefunden, weitere 15 Nester sollen noch angebracht werden. „Die Nachfrage ist da“, hat Marcus Arndt beobachtet. Das auch, weil der Lebensraum für Schwalben immer mehr eingeengt wird. In Städten verschwinden Nester zum Beispiel durch Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden, Höfe und Betriebe bleiben oft verschlossen und bieten Schwalben daher keine Einflugmöglichkeiten mehr. Auch Feldwege, Einfahrten und Dorfplätze werden immer öfter zubetoniert, so dass Schwalben immer seltener Pfützen und damit weniger Lehm für ihren Nestbau finden, weiß der Rosdorfer. Und es gebe durch Monokulturen, den Rückgang der Weidewirtschaft und den Einsatz von Pestiziden immer weniger fliegende Insekten. Doch diese bildeten die Nahrungsgrundlage der Singvögel. „Mit den Nestern will ich etwas Gutes tun für die Natur“, sagt Marcus Arndt. Aus diesem Grund hat er auf seinem weitläufigen und naturnahen Grundstück auch zahlreiche Futterstände sowie viele weitere Nistkästen aufgestellt, in denen auch andere Vogelarten wie Meisen und Stare Unterschlupf finden.

„Der Arbeitsaufwand hält sich in Grenzen“, sagt er über seine Leidenschaft. Doch einmal im Jahr im Herbst ist Großreinemachen, die Nistkästen werden dann ebenso gereinigt wie die weißen Hauswände.