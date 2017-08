Orgelherbst in Itzehoe : Ein Festival für die Königinnen

vergrößern 1 von 2 Foto: Ruff 1 von 2

Johann Sebastian Bach stellt für viele Musikwissenschaftler ein Rätsel dar. Wo andere Komponisten seiner Zeit wie Georg Philipp Telemann sich als abgebrühte Marketingprofis und Bestseller präsentierten, schien Bach nur für die Virtuosität seiner Tasteninstrumente zu leben. Die Orgel schien dabei seine Muse zu sein: 220 Orgelwerke – ein Fünftel seines Gesamtwerkes – schrieb der Leipziger Kantor für das imposante Instrument.

Und egal welches Orgelwerk Bachs man nun genießt; seine virtuose Kompositionstechnik ist unverkennbar. Er komponierte sich durch alle Form- und Satztypen des Barocks, schuf kunstvolle Fugen und setzte die Anforderungen an den Organisten auf ein Maximum des musikalischen Könnens.

Die Orgel als das majestätischste aller Instrumente schien nicht nur Bach zu faszinieren, auch Mozart schrieb in einem Brief an den Vater, dass diese „der König der Instrumente“ sei. So trifft es sich ganz gut, dass die beiden Komponisten mit ihren Orgelmusiken auf dem Programm des Orgelherbstes des Kirchenkreises Rantzau-Münsterdorf stehen, der auf Grund des großen Erfolges im letzten Jahr nun zum zweiten Mal stattfindet. Sechs Konzerte in vier Wochen, auf fünf verschiedenen Orgeln. Dabei sind die Instrumente nicht nur musikalisch und akustisch interessant, sondern üben sich als künstlerisch-ästhetische Bauten. Mal vergoldet, mal verziert, mal geradlinig schlank, mal von 1966, dann wieder von 1759.

Der hanseatisch norddeutsche Raum ist ein Meer aus vielen historischen Orgeln. 17 Instrumente erheben sich allein in den Kirchen des Kirchenkreises Rantzau-Münsterdorf – eines bezaubernder als das andere. Für Kreiskantor Kristian Schneider, der zusammen mit Kantorin Dörthe Landmesser die künstlerische Leitung des Orgelherbstes übernimmt, ist die Bandbreite an Orgelvielfalt eine wahre Goldgrube. Egal ob barock, romantisch oder modern, musikalisch lässt sich auf den großen Instrumenten mit ihren zahlreichen Pfeifen, Registern und Pedalen einiges zaubern.

Das Programm des Orgelherbstes ist eine kleine Zeitreise durch die Musikgeschichte: Fugenwerke von Bach mischen sich mit virtuosen Kompositionen Liszts, Werke von Mozart eröffnen den Orgelherbst in der Thomaskirche Elmshorn und beim großen Abschlusskonzert, der Luther-Nacht, wird die Orgel der St.-Laurentii-Kirche in Itzehoe mit nachreformatorischer Musik bespielt. Doch das ist bei Weitem nicht selbstverständlich: „Kirchenmusik hat es heutzutage sehr schwer“, bedauert Kantor Schneider. Deshalb freue er sich umso mehr, dass der Kirchenkreis das Orgelprojekt finanziell so großzügig unterstützt und der Orgelherbst unter der Schirmherrschaft von Propst Thomas Bergemann steht. Das Schöne: Immer mehr Orgeln sollen in naher Zukunft restauriert werden, so auch in Barmstedt und Sparrieshoop. Und das kann schnell mal teuer werden – die Orgeln sind filigrane, anfällige Instrumente – und vor allem bestehen sie aus zahlreichen Einzelteilen. Die Restaurierung dieser kann schnell in den fünfstelligen Bereich gehen.

Das Endergebnis kann sich aber immer sehen und vor allem hören lassen. Denn die Orgel lebt immer im Zusammenklang mit der Kirche. „Die Akustik ist etwas Essenzielles in der Orgelmusik“, sagt Schneider. Manchmal, so scherzt er, sei er aber auch ein wenig neidisch auf die Geiger, die ihr Instrument auf dem Rücken transportieren können.

> Orgel symphonisch heißt es am Sonntag, 10. September, 17 Uhr in der St. Laurentii-Kirche. Auf dem Programm stehen Werke von Johann Sebastian Bach, Charles-Marie Widor und Franz Liszt. Orgel: Eberhard Lauer (Mariendom Hamburg). Eintritt 8 Euro, Karten nur an der Abendkasse, für Kinder und Jugendliche freier Eintritt.

Das gesamte Programm unter:

> www.orgelherbst-kkrm.de

> info@orgelherbst-kkrm.de

von nr

erstellt am 24.Aug.2017 | 05:00 Uhr