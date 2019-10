Premiere in Hohenlockstedt : Ein Drache begeistert das Publikum

Neues Musical „Der kleine Drache Kokosnuss“ des Theaters Lichtermeer aus Itzehoe sorgte für eine ausverkaufte Kartoffelhalle.

Avatar_shz von Ludger Hinz

06. Oktober 2019, 13:46 Uhr

Hohenlockstedt | Premiere in Hohenlockstedt: Nach drei Jahren Warten erhielt das Itzehoer „Theater Lichtermeer“ die Konzession für sein neues, aufwändiges Kinder-Musical „Der kleine Drache Kokosnuss“ des Autors Ingo Siegner – und gleich beide Premierenvorstellungen in der Kartoffelhalle waren am Wochenende ausverkauft.

Die Geschichte um die großen Abenteuer des kleinen Drachen (gespielt von Alexandra Haar) und seiner Freunde, empfohlen für Kinder ab vier Jahren, faszinierte die kleinen und großen Zuschauer gleichermaßen. Das sechsköpfige Ensemble hatte zuvor ein halbes Jahr lang zu Kompositionen von Timo Riegelsberger geprobt. Und nach mehreren Vorgängermusicals wurde auch jetzt wieder mit witzigen Figuren eine liebenswerte Geschichte erzählt.

An zwei aufeinander folgenden Tagen hatten die Kinder in der bunten Show, die für die ganze Familie geeignet ist, mit ihren Eltern, Großeltern oder anderen Verwandten Platz genommen und sie hatten viel Spaß mit der abenteuerlichen Geschichte vor phantasievollem und bunt beleuchtetem Bühnenbild.

André Hajda, Inhaber und Geschäftsführer des Theaters Lichtermeer, war glücklich: „Endlich dürfen wir das Stück nach so langem Warten aufführen. Und es hat alles gut geklappt.“ Nun, so Hajda, folgen deutschlandweit 80 Vorstellungen mit dem ersten umgesetzten Musical für diese Geschichte. Das 90-minütige Stück werde auch noch häufiger in Schleswig-Holstein zu sehen sein.

Von der Geschichte wurden die Zuschauer schnell in ihren Bann gezogen, so auch Friederike Holst aus Westermoor, die mit ihren beiden Enkeln Lene (7) und Marie (5) gekommen war. „Die Kinder haben schon das Buch gelesen und kennen die Zeichentrickfilme“, erzählte sie. „Das Stück gefällt mir sehr gut, denn die Kostüme und die Bühne sind wunderbar.“ In der Pause hatten sie zur Stärkung erst einmal ein Würstchen gegessen. Eindeutiges Fazit von Lene: „Das Musical ist schön – und die Wurst schmeckt gut.“

Das Theater Lichtermeer wurde 2013 gegründet. Seitdem hauchen André Hajda und Timo Riegelsberger bekannten Figuren aus Buch, Film und Fernsehen in ihren Musicals Leben ein. Mit professionellen Musical-Darstellern, phantasievollen Schattenspielen und lustigen Handpuppen begeistern sie Kinder und Erwachsene. Mehr als 300.000 Zuschauer sahen in den vergangenen sechs Jahren ihre Musicals „Peter Pan“ (2013), „Das Dschungelbuch“ (2015), „Robin Hood Junior (2017)“ und „Jim Knopf“ (2018) auf großen Theater-Tourneen. Im vergangenen Jahr brachte das Theater mit „Jan & Henry“ erstmals ein beliebtes TV-Thema auf die Musical-Bühne.





> www.theaterlichtermeer.de