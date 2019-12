Ärger in Kiebitzreihe : Ein Dorf ohne Post

Kiebitzreiher Einwohner beschweren sich über eine verspätete Zustellung von Briefen und Postkarten.

von Joachim Möller

23. Dezember 2019, 15:38 Uhr

Kiebitzreihe | Regelmäßig sieht Gunter Martens in seinen Briefkasten. Doch an den wenigsten Tagen ist Post drin. Seine Vermutung: Briefe stellt die Deutsche Post in Kiebitzreihe nur sehr selten zu. Seit drei Monaten beobachtet der 65-Jährige, der auch in der Gemeindevertretung als CDU-Fraktionsvorsitzender aktiv ist, die schleppende Zustellung, über die auch weitere Kiebitzreiher im Gespräch mit unserer Zeitung klagen. Die Post hingegen dementiert, spricht von wenigen Einzelfällen, die mal vorkommen könnten.

„Das Schlimme ist, dass wir uns auf die Zustellung nicht mehr verlassen können“, sagt der Diplom-Betriebswirt. Ein extremes Beispiel erlebte er vor drei Wochen. Anfang Dezember quoll sein Briefkasten über. Martens zählte 31 Briefe. „Mit bis zu 13 Tage alten Poststempeln.“ Zu verspäteten Sendungen zählte auch schon einmal ein gerichtliches Dokument, zu dem er eine Stellungnahme abgeben musste und fast die Frist versäumt hätte.

Verspätungen kennt auch Helmke Schluifer. Eine Rabattaktion eines Modehauses, die eine Woche lief, traf zwei Tage nach Ende der Aktion bei ihr ein. Ähnliches berichten auch Michael Monthofer und Rene Bassitta. Auch sie klagen über Post, die Tage zu spät bei ihnen ankam. Und manchmal wird auch an die falsche Adresse geliefert, weiß Helmke Schluifer. Ihr Wohnmobil-Fahrzeugschein, als Einschreiben deklariert, wurde nicht zu ihr in die Ringstraße, sondern zu Fremden in die Hauptstraße gebracht.

Gunter Martens glaubt, dass der ganze Ort betroffen ist. Als Gemeindevertreter sei er in den vergangenen Wochen und Monaten wiederholt von Bürgern angesprochen worden, „dass der Postzusteller lediglich durch die Straßen fährt, einige Pakete zustellt und wieder verschwindet“. Martens und seine Mitbetroffenen wollen mit ihrer Kritik nicht die Postzusteller anklagen, die einen schwierigen Job hätten und immer im Stress seien, sondern die schlechte Personalplanung der Post.

Maike Wintjen, Pressesprecherin der Post für Schleswig-Holstein und Hamburg, kann die massive Kritik nicht nachvollziehen. Bei Werbesendungen, sogenannte Dialogpost, hätte die Post bis zu vier Tage Zeit, diese zuzustellen. Standardbriefe würden jedoch sofort zugestellt und nicht tagelang liegen gelassen. Und auch das Pakete zu Ungunsten von Briefen zuerst ausgetragen würden, verneint die Pressesprecherin vehement. „Hat der Kunde das Gefühl, es läuft nicht richtig, kann er sich an die Beschwerdestelle richten“.

Dies hat Gunter Martens auch getan, allerdings ohne Antwort. Immerhin hat er kurz vor Weihnachten doch noch einen Brief bekommen.

Postverordnung: Die Post-Universaldienstleistungsverordnung (PUDLV) definiert die Beförderung von Briefsendungen als Grundversorgung. Darin heißt es unter anderem: Von den an einem Werktag eingelieferten inländischen Briefsendungen müssen im Jahresdurchschnitt mindestens 80 von Hundert an dem ersten auf den Einlieferungstag folgenden Werktag und 95 von Hundert bis zum zweiten auf den Einlieferungstag folgenden Werktag ausgeliefert werden. Und die Zustellung hat mindestens einmal werktäglich zu erfolgen.