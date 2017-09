Ein Dankesfest für alle Freibad-Unterstützer

Es dauert nicht mehr lange und das Fortuna-Bad öffnet in dieser Saison ein letztes Mal für den Badebetrieb seine Tore. Als Dankeschön für die Hilfe in diesem Sommer lud der Förderverein Fortuna-Bad seine Mitglieder, Freunde, Helfer, Förderer, Sponsoren und Unterstützer zu einem Sommerfest in das Schwimmbad ein.

Ungefähr hundert Gäste begrüßte der erste Vorsitzende Niels Blankschyn bei herrlichem Wetter in der, wie er sagt, „Karibik von Glückstadt“. Mit dabei waren Torsten Fischer von den Stadtwerken, Bürgermeisterin Manja Biel, Mitarbeiter des Fortuna-Bades und Mitglieder der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, kurz (DLRG). Blankschyn bedankte sich ausdrücklich bei allen für die sehr gute Zusammenarbeit und Unterstützung.

Elf Veranstaltungen wurden in Zusammenarbeit mit dem Förderverein im Schwimmbad und in der Stadt Glückstadt durchgeführt. Niels Blankschyn: „Wir alle haben – gerade in dieser Saison- die kräftezehrende Arbeit gespürt und unsere eigenen Grenzen erkannt.“ Schwimmmeister Rüdiger Kallies nutzte ebenfalls die Gelegenheit, sich bei allen Anwesenden für die tolle Mitarbeit in der zurückliegenden Saison zu bedanken. Hierbei erwähnte er unter anderem das 24 Stunden Staffelschwimmen, die Schwimmkurse und das dreimalige Mondscheinschwimmen, bei dem jedes Mal ungefähr 130 Gäste kamen. Als besondere Veranstaltung hob Rüdiger Kallies das erstmalig in Glückstadt durchgeführte Drachenbootrennen hervor. Rüdiger Kallies: „Das war eine super Veranstaltung.“

Mit dem Wunsch seitens der Bevölkerung, dass das Drachenbootrennen unbedingt noch einmal wiederholt werden soll, will sich der Vorstand des Fördervereins gemeinsam mit den Organisatoren des Rennens beschäftigen. Ob es wirklich eine Wiederholung gibt, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab und ist zurzeit eher fraglich.

Nach einem Kartoffelbüfett unterhielten sich die Gäste noch lange über die vergangene Freibadsaison. Auch die neue Überdachung zwischen der Badeaufsicht und DLRG-Hütte war ein Thema.

Als nächste Veranstaltung plant der Verein am Sonnabend, 16. September, von 13 bis 17 Uhr das Abschippern. Zu diesem Event kommen die Mitglieder vom Schiffsmodellbauclub Elmshorn angereist und zeigen ihre Modellboote im Fortuna-Bad. Der Eintritt ist kostenlos. Bereits 2014 hatten sie ihre Boote unter großer Beteiligung der Bevölkerung in Aktion gezeigt. Der Förderverein Fortuna-Bad Glückstadt besteht inzwischen sechs Jahre und zählt aktuell 278 Mitglieder.

von Joachim Möller

erstellt am 04.Sep.2017 | 18:51 Uhr