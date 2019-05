Geranienmarkt in Kellinghusen : Ein Blumenmeer in der Innenstadt

Mehr als 50 Standbetreiber und ein buntes Programm lockten am Sonntag rund 7000 Besucher zum Geranienmarkt in Kellinghusen.

von Ludger Hinz

19. Mai 2019, 18:06 Uhr

Kellinghusen | Kellinghusen – Wetter gut, alles gut, könnte gestern über dem Geranienmarkt gestanden haben, denn einen Tag lang breitete sich bei besten Wetterbedingungen wieder einmal ein Blumenmeer in der Innenstadt aus.

Unter dem Motto „Eine Stadt blüht auf“ stellten mehr als 50 Standbetreiber rund um das Bürgerhaus ihre botanischen Erzeugnisse aus, und es gab bei viel Sonnenschein ein buntes Programm zum Verkauf.

Zum achten Mal ausgerichtet vom Kellinghusener Bürger- und Verschönerungsverein (KBV), lockte der 30. Geranienmarkt laut Schätzung von Veranstalter Michael Gatke etwa 7000 Besucher in die Innenstadt und erreichte damit locker den Vorjahreswert. „Bei dem guten Wetter waren Kunden wie Anbieter zufrieden“, so der Organisator. Ingo Reese aus Emkendorf stellte an seinem Stand mit Beet- und Balkonpflanzen fest: „Das Wetter ist super, die Leute haben jetzt Lust auf Sommer und Pflanzen.“ Gerade die Geranien aber gingen bei Hartmut Stoffers und Karin Dettmann vom „Blumenhandel Stoffers“ aus dem Kreis Segeberg gar nicht so gut, „dafür Petunien und Stauden umso besser“, wie Karin Dettmann feststellte. Hartmut Stoffers lobte den Markt: „Tolle Atmosphäre, guter Verkauf und viele nette Leute.“

Arno Krüper aus Groß Niendorf, der zusammen mit seiner Frau an seinem Stand Liköre, Brände, Essig sowie Öle, Gewürze und Salze verkaufte, war ebenso zufrieden: „Wir hatten großen Andrang und haben viel verkauft.“

Jan Paulwitz aus Neumünster bot das ganze Programm an Beet- und Balkonpflanzen an, außerdem Gehölze, Stauden und Ampeln. „Spezialitäten wie selbst produzierte Hortensien oder unsere Orchideenprimeln haben sich gut verkauft“, so Paulwitz. „Wahrscheinlich deshalb, weil die nicht jeder hat“, vermutete er. „Dafür kommen die Leute auch gezielt von weiter her.“

Der Familienbetrieb Blumen Nielsen aus Wahlstedt hingegen verkaufte seine langen Reihen von Ampeln und Primeln fast komplett. „Bidens, eine bienenfreundliche Sommerblume, geht gut“, sagte Marita Nielsen.

Mit Petunien, Dahlien oder Lobelien konnten Lena Plähn und Kerstin Holz von der Gärtnerei Schwarz aus Heide punkten. „Eigentlich haben wir das ganze Sortiment gut verkauft“, so Kerstin Holz.

Neben den Pflanzen verzeichneten auch Gartenaccessoires und Keramik beim Publikum einen guten Absatz. Zu den Klängen vom Duo „JEF-Musik“ fanden gastronomische Stände viele dankbare Abnehmer. Auch die Anbieter auf dem Gelände der Mühle Reimer mit Imkerverein und das Landhaus-Café an der Stör hatten viele begeisterte Besucher, was ebenso die geöffnete Kirche und das Museum von sich behaupten konnten.

So blieb Michael Gatke nur das Fazit: „Das Wetter hat alles zum Positiven gewendet. Nur als am späteren Nachmittag das Finale in der 2. Fußball-Bundesliga begann, lichtete sich der Besucherzustrom merklich.“