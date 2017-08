Ausbildungsbester : Ein absolut krisensicherer Job

vergrößern 1 von 1 Foto: Gravert 1 von 1

Ganz sicher keine „08/15-Ausbildung“ habe Nico Jarms absolviert, sagt sein Chef Nils Werner, Betriebsleiter der Itzehoer Kläranlage. Im Gegenteil: Anspruchsvoll sei der dreijährige Weg zur Fachkraft für Abwassertechnik. Der 20-jährige Kellinghusener hat sie als Landesbester seines Jahrgangs glatt mit der Note 1 abgeschlossen. Kein Wunder, dass seine Vorgesetzten froh sind, dass sie Jarms direkt nach der Ausbildung übernehmen konnten und er weiter das Team der Stadtentwässerung unterstützt. Denn der Fachkräftemangel macht sich auch dort bemerkbar.

„Nicht ganz ohne“ seien die Prüfungen gewesen, berichtet Jarms. „Man muss sich schon ein bisschen hinsetzen und lernen, sonst wird das nichts.“ Denn das Wissen, das eine Fachkraft für Abwassertechnik benötigt ist vielseitig: Grundkenntnisse in Physik, Chemie, Biologie sind ebenso nötig wie in Elektro- und Maschinentechnik. Praktisch müssen sich die Auszubildenden im Labor genauso auskennen wie draußen im Bereich der großen Klärbecken mit ihren Pumpen, mechanischen Reinigungsanlagen und biologischen Klärstufen. Dass die Anforderungen hoch sind, zeigt die Bilanz der diesjährigen landesweiten Abschlussprüfungen der Abwassertechniker: Neun von 22 Anwärtern schafften die Tests im ersten Anlauf nicht.

Für Nico Jarms ist die Vielseitigkeit aber auch gerade das, was er an seinem Beruf schätzt. „Es ist nicht jeder Tag wie der andere und man kommt auch mal raus“, sagt der frischgebackene Abwassertechniker. „Steuern, messen, regeln, warten“, fasst Werner die Tätigkeiten kurz und knapp zusammen. Dabei ist die Verantwortung nicht gering: „Die Anlagen müssen funktionieren. Sonst hat Itzehoe ein ernstes Problem – und die Umwelt eventuell auch“, sagt Uwe Snegotska, Technischer Leiter der Stadtentwässerung, die sich in der Itzehoer Kläranlage nicht nur um die Abwässer der Kreisstadt, sondern auch um die aus Wilster und einigen anderen Umlandgemeinden kümmert.

Nico Jarms ist durch die Empfehlung seines Vaters auf den Beruf aufmerksam geworden. „Er hat ebenfalls auf einer Kläranlage gearbeitet, allerdings in Hamburg, und gab mir den Tipp, mir das mal anzusehen.“ Ein mehrwöchiges Praktikum in Itzehoe überzeugte den jungen Mann dann, den Ausbildungsvertrag bei der Stadtentwässerung zu unterschreiben. Geeigneten Nachwuchs zu finden werde zunehmend schwieriger, berichten Werner und Snegotska. „Wir möchten eigentlich jedes Jahr einen Auszubildenden starten lassen, aber 2016 haben wir ausgesetzt, weil es keine geeigneten Bewerber gab“, sagt Werner. Der anspruchsvolle theoretische Teil, der im Blockunterricht für alle angehenden Fachkräfte für Abwassertechnik in Neumünster unterrichtet wird, mache mindestens die Mittlere Reife erforderlich. Und da gebe es auf dem Ausbildungsmarkt viel Konkurrenz. „Wir werden vielleicht nicht so gut wahrgenommen wie andere Berufszweige“, sagt Snegotska. Auch spielten sicherlich Berührungsängste mit dem Bereich Kläranlage eine Rolle, denn natürlich mache man sich bei der Arbeit auch mal die Hände schmutzig. „Aber vermutlich seltener, als manch ein Außenstehender glaubt“, sagt Snegotska. Die Technisierung ist im Abwasserbereich weit fortgeschritten.

Vor allem biete die Branche aber sichere Zukunftsaussichten: „Wenn ich als Jugendlicher heute einen krisenfesten Job suchen würde, würde ich zur Stadtentwässerung gehen“, sagt Snegotska. Betriebsbedingte Kündigungen seien schwer vorstellbar. Und überflüssig werde die wichtige Arbeit der Fachkräfte für Abwassertechnik auch nicht. „Auf Toilette gehen die Menschen immer.“

von Delf Gravert

erstellt am 03.Aug.2017 | 05:22 Uhr