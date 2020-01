Apotheke in itzehoe : Eigentümerwechsel in der Landhaus Apotheke

Die Apotheke in der oberen Feldschmiede in Itzehoe wird nun weitergeführt.

von Andreas Olbertz

30. Dezember 2019, 13:43 Uhr

Itzehoe | Wenn der Ehemann stirbt, ist das schon schlimm genug. Susanne von Oldershausen betrauert nicht nur den Verlust ihres Gatten, sie musste auch mit dem Erbe klar kommen. Vor etwa 40 Jahren hatte Hans-Joachim von Oldershausen die Landhaus Apotheke in der oberen Feldschmiede gegründet. Im Sommer vergangenen Jahres ist er gestorbene. Ganz praktisch konnte der Betrieb dank eines eingespielten und engagierten Teams problemlos weiter laufen – allerdings nur für maximal ein Jahr. „Fremdbesitz von Apotheken ist nicht zulässig. Der Eigentümer muss immer ein Apotheker sein“, erklärt Susanne von Oldershausen. „Ich bin Tierärztin und hatte mit dem Apothekenbetrieb nie was zu tun“, fügt sie hinzu.

Bei der Apotheker-Kammer ließ sie sich beraten. Das Ergebnis war eindeutig: „Ich muss verkaufen.“ Da fügte es sich, dass mit ElisabethMürnseer eine Apothekerin Interesse am Kauf einer Apotheke angemeldet hat. Doch es ist nicht damit getan, einen Kaufvertrag für die Apotheke und einen Mietvertrag für die Räume abzuschließen – da wurden sich beide Seiten zügig einig. Es sind die Formalitäten, die das Ganze zu einem schwierigen Unterfangen machen. Obwohl der Betrieb erst im vergangenen Januar bei einer routinemäßigen Kontrolle gründlich überprüft worden war, muss beim Eigentümerwechsel eine erneute Revision stattfinden. Vom Datenschutz bis zu den Lagerbedingungen für die Medikamente kommt wieder alles auf den Prüfstand für eine Betriebserlaubnis. Die Hürden sind genommen, die Übergabe kann wie geplant am 2. Januar erfolgen.

In Itzehoe haben in jüngster Zeit einige Apotheken geschlossen – ein bundesweiter Trend, der bereits in den 90er Jahren einsetzte. „Das hängt mit den Entwicklungen im Gesundheitswesen zusammen und dem Aufkommen der Versandapotheken“, erklärt Elisabeth Mürnseer. Dem will sie mit einer zweiten Apotheke entgegen wirken. Sie hat bereits die Elisabeth-Apotheke in Hohenlockstedt übernommen und möchte sich mit einem zweiten Standbein breiter und sicherer aufstellen. „Mit zwei Apotheken kann man besser und schneller liefern“, ist sie überzeugt. Engpässe auf dem Medizin-Markt ließen sich so besser umschiffen.

Für die Kunden soll es nahtlos weiter gehen, sie werden von dem Wechsel kaum etwas mitbekommen. Die etwa zehn Mitarbeiter wollen bleiben und werden alle übernommen. „Darüber bin ich sehr froh“, so Mürnseer: „Da kann ich auf einen richtigen Schatz zurückgreifen.“ Änderungen seien vorerst kaum geplant. „Den Verkaufsraum stelle ich mir etwas heller vor“, sagt die neue Chefin: „Aber das werden wir behutsam angehen.“

Konkurrenz von Versandapotheken fürchtet Susanne Mürnseer nicht. Denen will sie mit guter Beratung, schneller Lieferung und Service begegnen. Alles das, was eine Internet-Apotheke eben nicht kann. „Wir werden sechs Mal am Tag beliefert“, erklärt sie. Dringend benötigte Medikamente seien also schnell verfügbar. Lieferung nach Hause sei kein Problem, Spezialanfertigungen seien binnen weniger Stunden möglich, und auf Wunsch bekämen Pflegeheime die Arzneien für ihre Patienten als Tagesdosen individuell zusammengestellt.