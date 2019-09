Elbeforum Brunsbüttel : Eigener Style: Wöhler bleibt Wöhler

Künstler Gustav Peter Wöhler begeistert mit seiner Band in Brunsbüttel.

Avatar_shz von shz.de

29. September 2019, 11:29 Uhr

Brunsbüttel | Er kam, sang und siegte: Gustav Peter Wöhler trat mit seiner Band im Elbeforum auf. Sein Programm „Behind blue Eyes“ umfasst Lieder, die ihn in seinem Leben begleitet und so persönliche Bedeutung haben.

Zum Beispiel Randy Newmans „Short People“. „Ich dachte, das Lied beschäftigt sich mit mir, der muss mich schon mal erlebt haben, aber er meint es im Song nicht immer gut mit uns unter 1,70ern.“ Der 63-jährige Wöhler wurde in Bielefeld geboren (ich weiß, dass es Bielefeld gibt) und spielte mit dem Klassiker von Lou Reed „A perfect Day“ auch auf die Klimakonferenz an. „In den 80ern hatten „The Cars“ noch keine Klimaprobleme und sangen in ihren großen Amischlitten „Drive“, kündigte der Schauspieler und Sänger den nächsten Hit an. Mit seiner Band, Kai Fischer am Piano, Olaf Casimir am Bass und Mirko Michalzik mit der Gitarre, bildet er eine Einheit. Jeder Ton sitzt, jeder Blick sagt mehr als tausend Worte. Egal, ob er Billy Joel, die Rolling „Schtones“, Annie Lennox oder Nena intoniert, Wöhler bleibt Wöhler.

Er tanzt über die Bühne, dreht Pirouetten und hat dabei seinen ganz eigenen Style. Er singt „drei Songs ohne Werbung“ und nimmt sein Publikum mit, das mit dem tosenden Applaus wartet, bis der letzte Ton verklungen ist. Und der Meister gibt seinen Musikern Raum. Das Bass-Intro bei „Ring of Fire“ ist der Wahnsinn, die einsetzende Gitarre lässt alle innehalten und das Klavier macht die Sache komplett. Gustav Peter Wöhler lehnt dabei am Flügel, ist mit seinem kurzen Gesang nur Beiwerk und stellt die Virtuosität seiner Kollegen in den Vordergrund.

Und dann gibt es Zugaben, Waltzing Matilda, Julimond, Mrs. Robinson und schließlich Eric Clapton – „It’s time to go home now“.