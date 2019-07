Konzert in Kellinghusen begeistert : Eigene Stücke und Blues-Klassiker neu zelebriert

„Farmers Road Blues Band“ spielt beim Kulturverein Pep in der Ulmenhofschule in Kellinghusen.

von Ludger Hinz

03. Juli 2019, 15:30 Uhr

Kellinghusen | Blues der traditionellen Art in modernem Gewand präsentierte der Kulturverein Pep in Kellinghusen. In der Ulmenhofschule spielte die „Farmers Road Blues Band“ gemeinsam mit Sängerin Klara Schwabe vor einem kleinen Publikum groß auf. In zwei Sets präsentierten sie neben eigenen Songs auch zahlreiche Cover-Titel. Die Musik von B. B. King, John Lee Hooker oder Eric Clapton wurde von ihnen neu erschaffen, jeder Song neu zelebriert.

Dirk Theege (Gitarren, Gesang, Bluesharp), Olaf Barkow (Saxofon, Klarinette), Ralf Gehrt (Keyboards, Akkordeon), Jens Van-der-Groove (Bass) und Randolf Muhl (Schlagzeug) präsentierten ein ausgewogenes Programm. Soulige Gesangs-Passagen wechselten sich mit rockigen Gitarrensoli ab, dazu gab es Blues-Standards und tanzbare Stücke.

Ihr unglaubliches Gesangstalent brachte dabei die erst 22 Jahre alte Klara Schwabe mit auf die Bühne. Gebürtig in Prisdorf, studiert sie Jazz-Gesang und Klavier an der Hochschule der Künste in Bremen und füllte Interpretationen der Songs einer Ma Rainey oder Bessie Smith mit Lebensfreude und Musikalität und griff neben Olaf Barkow ebenso zum Saxofon.

Nach der Zugabe „Sweet home Chicago“ von Robert Johnson waren die Zuschauer total begeistert. Ulf Lebang: „Wie schön das war. Man könnte sagen: ein intimes Konzert.“

Und auch Rainer Werdt war zufrieden: „Trotz der etwas begrenzten Zahl des Publikums war es wieder ein schönes Konzert, das die gesamte Bandbreite der Band zum Vorschein brachte.“