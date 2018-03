Itzehoe: Viele böse Überraschungen : Eichtal-Räumung deutlich teurer

Kosten für Abriss und Entsorgung auf früherem Kleingartengelände in Itzehoe haben sich mehr als verdoppelt.

Ob aus der früheren Kleingartenanlage Eichtal/Kratt ein Neubaugebiet wird, ist offen. Etwas anderes ist dagegen sicher: Das Areal hat die Stadt bisher deutlich mehr Geld gekostet als gedacht. Im letzten Quartal 2017 wurde es geräumt, die Kosten dafür waren auf 200 000 Euro geschätzt worden. Jetzt gibt es eine neue Zahl: 415 000 Euro. Das geht hervor aus den Unterlagen für die morgige Ratsversammlung, die die Mehrausgaben genehmigen muss.

Es war bereits der dritte Abschnitt für die Räumung ehemaliger Kleingärten. Die Erfahrungen aus früheren Arbeiten flossen in die Kalkulation ein, der Bestandsplan und ein Luftbild wurden zu Rate gezogen, wie die Vorlage für die Sitzung erläutert. Auch vor Ort machten sich die Verantwortlichen ein Bild – allerdings sei das Gelände durch den verwilderten Bewuchs schwer zugänglich gewesen.

Kurz nach Beginn der Arbeiten im Oktober habe sich die Situation „gravierend anders“ dargestellt. Die Hütten waren deutlich massiver als gedacht mit mehrschaligem Mauerwerk, teils sogar mit Kellern, starkem Dachaufbau, Asbestzement-Platten und Holzverschalungen.



2000 Kubikmeter Bauschutt zusätzlich





Mehr als 2000 Kubikmeter Bauschutt und 30 Tonnen Asbest seien so zusätzlich angefallen, erläutert die Verwaltung. Noch schlimmer: Nach der Analyse wurde der gesamte Bauschutt als belastet eingestuft, die Entsorgungskosten schossen in die Höhe. Unkalkulierbar sei zudem gewesen, was in den Hütten wartete: „Sperrmüll, Autobatterien, Berge von Hausmüll, Chemikalien, kaputte Werkzeuge, Glasbruch usw. wurden vorgefunden. Vielfach war der Müll im Erdreich vergraben und wurde erst im Zuge von Baggerarbeiten bemerkt.“

Doch die Arbeiten hätten ausgeführt werden müssen, um die Verkehrssicherheit herzustellen, hält die Verwaltung fest. So müssen die Mehrkosten nun im Nachhinein aufgefangen werden.

Das Ziel bleibt die Ausweisung eines großen Neubaugebiets. Im Herbst hatte sich die Stadt nach der vergeblichen Suche nach einem Investor entschieden, die Pläne selbst voranzutreiben. Dagegen kämpft die Bürgerinitiative „Rettet das Eichtal“. Sie will einen „unbebauten, naturnahen Erholungsraum“ erhalten und strebt ein Bürgerbegehren an.