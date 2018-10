Möglicher Bürgerentscheid in Itzehoe : Eichtal: Abstimmung genehmigt

Die Bürgerinitiative gegen ein geplantes Baugebiet hat genug Unterschriften für einen Urnengang vorgelegt. Die Aktivisten wollen aber zunächst mit der Politik verhandeln.

von Delf Gravert

02. Oktober 2018, 16:28 Uhr

Das Kieler Innenministerium hat das Bürgerbegehren der Initiative „Rettet das Eichtal“, das sich gegen ein geplantes Baugebiet auf einem Teil der ehemaligen Kleingartenanlage Eichtal wendet, für zulässig erklärt. In spätestens sechs Monaten könnten die Itzehoer nun zur Abstimmung gebeten werden. Zuvor will die Initiative aber mit den Fraktionen der Ratsversammlung verhandeln, kündigt Sprecher Christian Herold an.

2715 Unterschriften hatte die Initiative in den vergangenen Monaten gesammelt. 2218 davon sind laut Innenministerium gültig. Damit haben die Aktivisten die nötige Zahl von 1844 Unterschriften von Itzehoer Wahlberechtigten deutlich übertroffen. Entsprechend erfreut ist die Initiative über das Ergebnis, sagte Herold. Die große Zahl an Unterstützern habe gezeigt, dass das Gebiet den Menschen „am Herzen liegt“. Das Eichtal sei ein „ganz besonderer stadtnaher Naturerlebnisraum“, der Tieren und Pflanzen als Lebensraum und Menschen als Erholungsraum diene.

Bis zu 100 Einfamilienhäuser sollen in dem Gebiet entstehen, so hat es die Ratsversammlung beschlossen. „Wir haben bei der Unterschriftensammlung festgestellt, dass dies viele Itzehoer nicht wollen“, so Herold. Die Menschen wollten an solchen Entscheidungen mehr beteiligt werden – auch dieser Wunsch sei deutlich geworden.

Ob sie dies nun in Form einer Abstimmung tun werden, ist noch nicht abzusehen. Eigentlich sieht das Verfahren des Bürgerbegehrens einen Urnengang in den kommenden drei Monaten vor. Doch das war sowohl der Verwaltung als auch der Initiative zu früh. „Wir haben uns einvernehmlich auf eine Fristverlängerung um weitere drei Monate geeinigt“, so Herold. Mitte März müsste dann eine Abstimmung spätestens stattfinden.

Doch zunächst will die Initiative nun das Gespräch mit der Politik suchen und eine einvernehmliche Lösung des Streits finden. Bis Anfang November gebe es Treffen mit allen Fraktionen der Ratsversammlung, sagt Christine Weber-Herford, Pressesprecherin der Bürgerinitiative. „Wir wollen versuchen, mit unseren Argumenten zu überzeugen.“