Tierische Überraschung in Kellinghusen : Eichhörnchen legt Wintervorrat in Autolüfter an

Im Gebläse des PKW einer Frau aus Kellinghusen fanden sich zahlreiche Nüsse. Die Frau hatte sie selbst im Garten verstreut. von Delf Gravert

23. Dezember 2019, 14:41 Uhr Kellinghusen | Ein Lärm wie „50 Plastikfolien im Orkan“. So beschreibt eine Kellinghusenerin das Geräusch, als sie ihr Auto startete. Beim zweiten Versuch der gleiche Lärm. Also: Ohren zu und durch ging es direkt zur Werkstatt. Die Spontan-Diagnose: Entwarnung, vermutlich irgendetwas mit Dreck in der Lüftung. Beim Abholen des Fahrzeugs gab es die Auflösung: Der „Dreck“ entpuppte sich als Erdnüsse im Lüftungskanal. Und da dämmerte es der Tierfreundin. Die Nüsse und andere Leckereien für Wildtiere hatte sie im Garten verteilt. Ein Eichhörnchen wollte sich anscheinend einen Wintervorrat anlegen – und wählte kurzerhand den Lüftungsschacht. „Danke, Eichhörnchen. Das Intermezzo kostet mich mal eben 129 Euro“, sagte die Frau, deren Ärger dann aber doch recht schnell verflogen war. Die Nusslieferung an die possierlichen Tiere will die Kellinghusenerin jedenfalls nicht einstellen. zur Startseite

