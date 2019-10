Ehrenmedaille in Glückstadt : Ehrungen für besondere Leistungen

Kandidaten für Ehrenmedaille der Stadt Glückstadt gesucht.

21. Oktober 2019, 14:36 Uhr

Glückstadt | Nicht jede Leistung wird gewürdigt, wie sie es eigentlich verdient hätte. Es gibt zahlreiche Menschen, die sich für Glückstadt engagieren, ohne dabei von der Öffentlichkeit entsprechend wahrgenommen zu werden. Oft erfolgt dieser Einsatz ehrenamtlich und in der Freizeit.

Die Stadt Glückstadt verleiht daher jährlich eine Ehrenmedaille für besondere Verdienste um die Stadt. Auch in diesem Jahr bitten Bürgervorsteher Krafft-Erik Rohleder und Bürgermeisterin Manja Biel um Vorschläge. Nach den von der Stadtvertretung beschlossenen Grundsätzen für die Verleihung der Ehrenmedaille wird die Auszeichnung Bürgern verliehen, „die sich um das Wohl der Stadt in besonderer Weise verdient gemacht haben“.

Auch heimische Sportler sollen für besondere Leistungen im Jahr 2019 wieder ausgezeichnet werden, ebenso Bürger, „die sich in 2019 im besonderen Maße für etwas in Glückstadt eingesetzt haben oder durch ihre Zivilcourage zu Helden des Alltags wurden“, wie es in einer Pressemitteilung der Elbestadt heißt.

Die Verleihung der Ehrenmedaille und auch alle anderen Ehrungen werden wieder im Rahmen eines feierlichen Empfanges am Gründungstag der Stadt Glückstadt am 22. März 2020 erfolgen. Im Rahmen dieser Feier bekommen die zu Ehrenden die Möglichkeit, ihre Leistungen oder ehrenamtlichen Tätigkeiten zu präsentieren.

Vorschläge für die Verleihung der Ehrenmedaille und der zu ehrenden Bürger und Sportler Glückstadts werden schriftlich bis zum 25. November an die Stadt Glückstadt, zu Händen Heike Lingnau, Am Markt 4, oder per E-Mail an h.lingnau@glueckstadt.de erbeten.