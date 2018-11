Ausgezeichnet für Pferderettung : Ehrung für Itzehoer Feuerwehr

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung ehrt die Itzehoer Wehr mit dem bundsweiten PM-Award.

von Delf Gravert

21. November 2018, 16:03 Uhr

Ein Herz für Tiere zeigten Itzehoes Feuerwehrleute am Neujahrsmorgen 2018 gemeinsam mit Kameraden aus Oelixdorf. Zwei Pferde wurden an diesem Tag von den Brandbekämpfern aus lebensbedrohlicher Lage gerettet. Sie waren im Wald in tiefem Morast versunken.

Für die mehrstündige Rettungsaktion ehrt nun die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN), der nationale Dachverband für Pferdesport und -zucht, die freiwilligen Helfer. Die Feuerwehr Itzehoe wird bei einer Preisverleihung am 26. November in Warendorf mit dem 2. Platz bei den bundesweiten „PM-Awards“ in der Kategorie „Retter in Not“ ausgezeichnet. Die Kategorie ist für Menschen vorgesehen, die Pferde aus einer gefährlichen Situation gerettet haben. Die Auswahl trafen die 60 000 Mitglieder der FN in einem Online-Voting.

Bei der Feuerwehr Itzehoe freut man sich über die Anerkennung, betont aber, diese nur stellvertretend für alle Wehren, die Tiere in Not retten, entgegenzunehmen. „Der Einsatz an sich war ja nichts Besonderes und gehört zu unseren normalen Aufgaben“, sagt Sprecher Julian Stöver. „Wir haben also nur unseren Job gemacht.“