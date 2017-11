Naturschutz in Steinburg : Ehrung für engagierten Waldfreund

vergrößern 1 von 1 Foto: Mehlert 1 von 1

von Kristina Mehlert

erstellt am 27.Nov.2017 | 11:56 Uhr

Jahrzehntelang hatte sich Johann Graf zu Rantzau landesweit für die Belange des Waldes eingesetzt. Für dieses Engagement ist der im Januar verstorbenen Rosdorfer posthum mit einer Erstaufforstung im „Johann Graf zu Rantzau-Gedächtniswald“ im Gehege Halloh (Ottenbüttel) der Försterei Drage gewürdigt worden.

„Ich habe den Grafen als eine Persönlichkeit kennengelernt, die unvoreingenommen war, ein fachlich enormes Wissen hatte und gleichzeitig versuchte, alle Menschen in Themen einzubinden, die auch ihn bewegten“, betonte Christel Happach-Kasan, Landesvorsitzende der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW), die in Kooperation mit den Schleswig-Holsteinischen Landesforsten (SHLF) zur Ehrung eingeladen hatte. „Und ich glaube, er hat für Schleswig Holstein, die Landwirtschaftskammer, die Land- und Ernährungswirtschaft sowie für die Forstwirtschaft enorm viel geleistet.“ Und das nicht nur durch seine fachliche Arbeit, sondern auch durch seine menschliche, betonte Happach-Kassan.

Neben Vertretern der SDW, der SHLF, des Umweltministeriums, des Kreises und aus den Gemeinden Ottenbüttel und Drage nahm auch die Witwe des verstorbenen Grafen mit ihrer Familie an der Aufforstung teil. Die Familie hatte nach dem Tod Johann Graf zu Rantzaus auf Kränze verzichtet und stattdessen um Spenden für die Schutzgemeinschaft gebeten. „Und mit diesem Geld unterstützen wir jetzt die schleswig-holsteinischen Landesforsten für die Anpflanzung hier mit 1,6 Hektar“, erläuterte Christel Happach-Kasan. Ziel der Schutzgemeinschaft sei es, mehr Wald für Schleswig-Holstein zu schaffen.

Dank richtete der SDW-Kreisvorsitzende Hans Jochen Hasselmann an die Landesforsten, die für die Erstaufforstung eigens eine Fläche im der Försterei Drage zur Verfügung gestellt hätten. „In Anbetracht, dass die Försterei Drage bis 1741 Rantzau’scher Besitz war, ist fortan wieder eine Verbindung geknüpft.“ Der Verstorbene, so Christiane Holländer aus dem Kieler Umweltministerium,sei ein großer Freund und Förderer des Waldes gewesen. „Er hat sich stets für den Wald eingesetzt und war in zahlreichen Gremien tätig.“ Stets freundlich, verbindlich und bestimmt habe er sich für die Belange von Wald und Forstwirtschaft engagiert. „Waldbesitz und forstliches Engagement waren ihm ein Herzensanliegen.“

Das Waldprojekt sei sicherlich im Sinne seines verstorbenen Onkels, der sein leben lang dem Wald verpflichtet gewesen sei, betonte Hans Graf zu Rantzau. „Unser Onkel sieht das alles von oben und freut sich, das hier die Zusammenarbeit zwischen Landesforsten der Schutzgemeinschaften und privaten Waldbesitzern so gut funktioniert.“ Weiter betonte er, dass Johann Graf zu Rantzau auch mit der Wahl dieser Fläche einverstanden gewesen wäre.

Zu Tränen gerührt von den Worten aller Redner betonte Witwe Ute Gräfin zu Rantzau: „Als wir alles geplant haben, hätte ich niemals gedacht, dass etwas so Großes daraus wird.“ Insgesamt wurde die Fläche mit 4100 Stileichen, 1000 Elsbeeren, 14 Apfelbäumen und diversen Sträuchern bepflanzt. Ein von Happach-Kasan und Hasselmann überreichte Gedenktafel weist künftig auch Spaziergänger auf den „Johann Graf zu Rantzau-Gedächtniswald“ hin. Umrahmt wurde die Feierlichkeit durch die Parforcehornbläser-Gruppe Wilstermarsch unter der Leitung von Ulrich Moßner.